حبوب هائلة لتطويل وتكثيف الشعر بغزارة غير طبيعية والحد من تساقطه نهائياً، وصفة اليوم فعالة جدا للحد من تساقط الشعر وتكثيف المناطق الخفيفة بل وتنبت فراغات الشعر أيضاً، ليس هذا فقط وإنما تحارب الشيب خاصة في الأعمار المبكرة وتمنع ظهوره من جديد، وتساعد على استرجاع اللون الأصلي للشعر مع تغذية عميقة لبصيلات الشعر من الداخل، لذا فقد أوصت الكثيرات بالاستمرار في استعمالها لمنع تساقط الشعر بشكل نهائي، ونتائجها سريعة جداً فستلاحظي النتيجة من الأسبوع الأول حيث يصبح شعرك طويل وكثيف وقوي.

تطويل وتكثيف الشعر والحد من تساقطه نهائياً

تعتمد وصفتنا اليوم على عدة مكونات ولكن أكثرها أهمية هي إحضار ملعقتين صغيرتين من حبوب الفاصولياء البيضاء هذا المكون فعال جداً في منع تساقط الشعر ويعمل على إطالته وتكثيفه ويساعد كذلك على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، احضري أيضاً كوب من الماء، ملعقة صغيرة من حبة البركة، ملعقة صغيرة من القرنفل، ملعقة صغيرة من إكليل الجبل، ملعقة صغيرة من حبوب الكزبرة الناشفة التي تعمل على تغذية جذور الشعر ومنع تساقطه وتعزيز نموه، وأيضاً تزيل قشرة فروة الرأس وتعمل على انبات الشعر وعلاج الصلع.

خلطة الفاصولياء لزيادة طول الشعر وعلاج التساقط

يتم تحضير وعاء ويضاف إليه حبوب الفاصولياء البيضاء ومقدار الماء ثم يغطى الوعاء بوعاء آخر، ويتم نقع الحبوب لمدة ليلة كاملة لكي تترك فوائدها العظيمة في الماء، ستلاحظي بعد مرور المدة انتفاخ حبوب الفاصولياء وتغير لون الماء قليلاً، بعد ذلك قومي بإزالة حبوب الفاصولياء والاحتفاظ فقط بالماء، وفي قارورة زجاجية يتم وضع ماء الفاصولياء، ثم يتم إضافة مقدار حبة البركة والقرنفل إلى ماء الفاصولياء وأيضاً يُضاف إكليل الجبل والكزبرة الناشفة إلى الماء، بعد ذلك قومي بملء القارورة بالماء المغلي وتغطى وتترك لمدة ليلة كاملة ليتم تغير لون الماء ويصبح لونها أسود، ثم يتم تصفية جميع المكونات جيداً باستخدام مصفاة ليتم الحصول على الماء الخالص.

مقادير الوصفة تكفي لمرتين أو ثلاثة مرات حسب طول وكثافة الشعر، ويمكنك مضاعفة مقادير جميع المكونات والاحتفاظ بها في الثلاجة حيث أن صلاحية هذه الوصفة عشر أيام. وفي بخاخ يتم وضع الماء الذي تم الحصول عليه، بعد ذلك يتم تقسيم شعرك إلى أربعة أقسام ويتم رش شعرك بالكامل بهذا الماء ثم دلكي فروة الرأس جيداً حتى تتغلغل هذه الوصفة جذور الشعر، بعد ذلك لفي شعرك واتركيه لمدة ساعة واحدة ثم يغسل الشعر بعد ذلك بالطريقة العادية. في الأسبوع الأول يمكنك استعمال هذه الوصفة يومياً، وفي الأسبوع الثاني من مرة إلى مرتين في الأسبوع.