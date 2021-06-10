طريقة عمل الكونتور الكريمي في البيت كالمحترفات وداعًا لمراكز التجميل

طريقة عمل الكونتور الكريمي ، يعد الكونتور تقنية حديثة في المكياج لتحديد المعالم المطلوبة في الوجه بشكل مناسب، مع تفادي أي عيوب أو مشكلات في البشرة لتظهر صافية وناعمة، ومن الممكن عمله في المنزل دون اللجوء لمراكز التجميل، ونحن نقدم لكم طريقة عمل الكونتور في خطوات قليلة.

طريقة عمل الكونتور الكريمي

على الرغم من وجود الكثير من المجلات والفيديوهات وغيرهم في توضيح طريقة عمل الكونتور لتحديد الوجه إلا أن بعض الفتيات والسيدات لا يستطعن إتقان عمل الكونتور، لهذا نحن نوضح في خطوات الطريقة بشكل بسيط وتتم كالآتي:

تحضير الأدوات المستخدمة

لابد من وجود كريم الأساس المستعمل دائمًا مع وجود قلمين أغمق وأفتح من البشرة بدرجتين، ولابد من أن يكون الكريم بقوام كثيف للحصول على نتائج أفضل لتغطية عيوب البشرة.

توزيع كريم الأساس

يتم توزيع كريم الأساس المناسب للبشرة بشكل مناسب وبتساوي وهذا يتم بطرف الأصابع أو فرشاة توزيع خاصة، وفي حالة عدم اتقان توزيعه لا توجد أي مشكلة فالأمر لا يحتاج لمهارة لأن عقب الانتهاء يتم تقليل أي زيادات.

بالقلم الداكن إرسمي خط على أطراف الوجه.

في حالة الجبهة العريضة يتم تعريض الخط حتى منبت الشعر للتصغير.

ثم يتم تحديد تجويف الوجنتين بالقلم.

أما الأنف يحدد الجانبين للتصغير، والأنف الصغيرة نمد رسم الخطين حتى الحاجبين لتظهر أطول.

تخطيط الوجه

بإسفنجة رقيقة خاصة بالمكياج ويفضل تكون رطبة نوزع برفق الخطوط السابقة.

ثم تحركي بالإسفنجة حركات دائرية خفيفة وبرفق.

اللون الفاتح يوزع أسفل العين لشكل أفضل.

من الممكن استخدام القليل منه للجبهة والأنف ومنطقة الذقن.

لابد من تخفيف أي زيادات من الكريم حتى لا تكون بشكل غير مرتب.

نوزع البودرة على الوجه من خلال فرشاة منفوشة.

يفضل استخدام البودرة الشفافة لتقوم بتثبيت كريم الساس.

في حالة الرغبة في ظهور الوجه أكثر نحافة يفضل اتباع الخطوات السالف ذكرها وتقليل الكونتور يوفر شكل دائري للوجه.

ويفضل استخدام القلم الداكن بشكل أقل حتى لا يعطي نحافة مبالغ فيها للملامح أو بروز حاد في الوجنتين.

المزج مع كريم الأساساضافة الخطوط الفاتحةتوزيع البودرة