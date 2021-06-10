كريم ليلي رهيب لتبييض البشرة وإزالة علامات اسمرار الشمس على الفور، كريم الحلبة والكركم لتفتيح لون الوجه والرقبة يعد واحد من أفضل الخلطات الطبيعية لإزالة الاسمرار الناتج عن التعرض للشمس، بالاضافة إلى تصفية البشرة بحيث تكون موحدة اللون تماماً، إليكي سيدتي كريم رائع بالكركم والحلبة يزيل البقع البنية والدسة والتصبغات والاسمرار الناتج عن التعرض الكثير للشمس، لا تقلقي من رائحة الحلبة لأنها تكون مطبوخة ولا تقلقي أيضاً من لون الكركم فسيزول، وهو كريم ليلي رائع المفعول على بشرتك من كافة النواحي يجب أن تجربيه وسوف تشعرين بفارق كبير.

كريم الكركم والحلبة لتبييض البشرة

لتحضير هذا الكريم الليلي الرائع قومي بتجهيز ملعقتين كبيرتين من مسحوق الحلبة المطحونة، فالحلبة مضادة للأكسدة تزيل كل مشاكل البشرة كالتصبغات والبقع الداكنة والكلف، وأيضا تعمل على ترطيب البشرة وتخلصها من الجفاف، كذلك يخلص البشرة من آثار حب الشباب حيث أن الحلبة يتم استخدامها في الطب البديل من أجل علاج الأمراض الجلدية، احضري كذلك نصف كوب كبير من الماء، ربع ملعقة صغيرة من الكركم الطبيعي الذي يعالج حب الشباب وتصبغ الجلد ويقلل من عيوب البشرة، وكذلك يكافح التجاعيد لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين صحة الجلد، ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E ويمكنك إستخدام كبسولة فيتامين E، ملعقة صغيرة من زيت الأرجان، ملعقتين كبيرتين من جل الصبار.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير إناء قابل للطهي ثم يوضع به مقدار الحلبة المطحونة والماء ثم يرفع الإناء على نار قليلة لدقائق ليتم الحصول على مغلى مطحون الحلبة، بعد ذلك يرفع الإناء بعيداً عن النار ويترك ليهدأ قليلاً، ثم يتم تصفية المغلي باستخدام مصفاة دقيقة الثقوب، ولتحضير الكريم يتم تحضير وعاء ويضاف إليه مقدار خمسة ملاعق كبيرة من مصفى مغلي مسحوق الحلبة ثم يُضاف إليه الكركم ويكون الكركم طبيعي ليس مضاف إليه أي ملونات، ثم يضاف زيت فيتامين E، زيت الأرجان، جل الصبار بعد ذلك يتم الخلط جيداً ليتم الحصول على قوام كريمي.

يومياً مساءا قبل النوم يتم تنظيف البشرة والرقبة جيداً من أي آثار للزيوت المرطبة أو مستحضرات التجميل، ثم يطبق الكريم الليلي الذي قمنا بتحضيره على الوجه بالكامل وكذاك الرقبة، مع عمل مساج بحركات دائرية للكريم على وجهك حتى يتشربه الجلد جيداً، وفي الصباح يغسل الوجه بالماء الفاتر ثم يرطب بمرطب مناسب لنوع البشرة. يوضع الكريم في علبة زجاجية وتحفظ في الثلاجة صالح لمدة أسبوع بعد ذلك اصنعي كمية جديدة.