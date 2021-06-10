كيفية عمل كريم مزيل الشعر بمكونات طبيعية وآمن صحياً ووصفة للتخلص من الشعر الزائد بطريقة سحرية

كريم مزيل الشعر بمكونات طبيعية يعد من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من السيدات، حيث تريد الحصول على الإطلالة الساحرة الجذابة في كل وقت، يمكنك الآن تحضير العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعدك في التخلص من الشعر بدون شراء أي كريمات تحتوي على مواد ضارة.

كريم مزيل الشعر بمكونات طبيعية

يمكنك صنع عدد كبير من الوصفات بمكونات موجودة في البيت وغير مكلفة نهائياً حيث سوف تنبهرين بالنتائج ونذكر لكم بعض الوصفات على النحو التالي:

الوصفة الأولى

يجب في البداية تحضير بعض المكونات التالية:

كمية من الفازلين. ملعقة من النشا. عدد 2 ملعقة من الحمص المطحون. خطوات تحضير كريم لإزالة الشعر

عليكي القيام بمزج المكونات السابقة مع التقليب المستمر حتى تمام التجانس، ثم قومي باحضار علبة معممة محكمة الغلق، حيث تساعدك تلك الوصفة في التخلص من الشعر وأيضاً بشرة ناعمة.

الوصفة الثانية لإزالة الشعر

يتم تحضير تلك المكونات التالية:

نصف كوب من العسل الأبيض. نصف كوب من السكر. قطرات من الليمون.

يتم خلط المكونات السابقة ثم وضعها داخل المايكرويف حتى يتم ذوبان الخليط، ثم يترك هذا الخليط حتى يبرد تماماً يمكنك استخدامه بعد ذلك للتخلص من الشعر الزائد.

كريم مزيل الشعر السحري

يتم تحضير المكونات التالية:

ملعقة من الكركم. ملعقة من معجون الاسنان. ملعقة من الشبه. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ربع كوب من ماء الورد. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

طريقة التحضير

يتم مزج الكركم والشبة والبيكنج بودر ثم يضاف ماء الورد والتقليب المستمر للحصول على مزيج متجانس ثم يضاف الليمون ويدهن الجسم ويترك حتى يجف تماماً ثم بعد ذلك يتم فرك الجسم عبر حركات دائرية في عكس اتجاه نمو الشعر سوف تلاحظين تساقط الشعيرات عن الجسم.