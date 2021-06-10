طريقة كيك تونكيز الهرمي الذهبي بحشوة الكريمة اللذيذة

كيك توينكيز يرجع منشأة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فهو من أشهر الحلويات في العالم، وتحظى بمكانه كبيرة في قلوب الكثير من الناس، وكلمة توينكيز مأخوذة من أسم (توينكي) وتوينكي هي وجبة خفيفة أمريكية، وهي تتميز بأنها غنية بالكالسيوم والكربوهيدرات والمغنسيوم.

وكيك توينكيز لها شكل هرمي محشو بداخله بالكريمة الرائعة اللذيذة، وتتميز كيكة توينكيز بأنها كيكة هشة وإسفنجية، وتتميز باللون الذهبي الشهي، وهي من الكيكات التي زادت شهرتها وانتشرت في الكثير من البلدان.

ويمكنك سيدتي تحضير كيك التوينكيز لأطفالك في البيت بكل سهولة بدلاً من شرائها من الخارج، ويمكن تناول كيك توينكيز في الصباح بجانب كوب من الشاي، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير كيك توينكيز في المنزل بكل سهولة وبساطة، وبطريقة رائعة وسهلة وبمكونات بسيطة ومتوفرة في مطبخك، تابعي معنا. مكونات كيك التونكيز الذهبي الهرمي كوبان إلا ربع من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من مكعبات الزبدة.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. مكونات الحشوة نصف كوب من السكر الأبيض.

بياض بيضتان.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الماء الفاتر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة تحضير كيك توينكيز في وعاء عميق نقوم بنخل الدقيق مرتين جيداً لدخول الهواء به، ولتنقيته من الاتربه، وإزالة الشوائب العالقة به.

نقوم بنخل البيكنج باودر مع الدقيق ونضيف الملح.

نقوم بخلط المكونات جيداً مع بعضها، ثم نقوم بخلط نصف كمية السكر مع الدقيق، ونقوم بفصل صفار البيض عن البياض.

نحضر الخلاط الكهربائي، ثم نضيف فيه صفار البيض والفانيليا ومكعبات الزبدة ثم نضيف الحليب.

نقوم بخفق المكونات مع بعضها ع سرعة عالية لمدة خمس دقائق حتى يصبح الخليط له رغوة وهش ويصبح لونه باهت.

نقوم بسكب الخليط على الدقيق تدريجياً مع التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات تماماً مع بعضها وتحصلين على عجينة طرية ولينة وذات قوام ناعم. مكونات كيك التونكيز الذهبي الهرميمكونات الحشوةطريقة تحضير كيك توينكيز الوسوم

كيك توينكيز يرجع منشأة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فهو من أشهر الحلويات في العالم، وتحظى بمكانه كبيرة في قلوب الكثير من الناس، وكلمة توينكيز مأخوذة من أسم (توينكي) وتوينكي هي وجبة خفيفة أمريكية، وهي تتميز بأنها غنية بالكالسيوم والكربوهيدرات والمغنسيوم.

وكيك توينكيز لها شكل هرمي محشو بداخله بالكريمة الرائعة اللذيذة، وتتميز كيكة توينكيز بأنها كيكة هشة وإسفنجية، وتتميز باللون الذهبي الشهي، وهي من الكيكات التي زادت شهرتها وانتشرت في الكثير من البلدان.

ويمكنك سيدتي تحضير كيك التوينكيز لأطفالك في البيت بكل سهولة بدلاً من شرائها من الخارج، ويمكن تناول كيك توينكيز في الصباح بجانب كوب من الشاي، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير كيك توينكيز في المنزل بكل سهولة وبساطة، وبطريقة رائعة وسهلة وبمكونات بسيطة ومتوفرة في مطبخك، تابعي معنا. مكونات كيك التونكيز الذهبي الهرمي كوبان إلا ربع من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من مكعبات الزبدة.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. مكونات الحشوة نصف كوب من السكر الأبيض.

بياض بيضتان.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الماء الفاتر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة تحضير كيك توينكيز في وعاء عميق نقوم بنخل الدقيق مرتين جيداً لدخول الهواء به، ولتنقيته من الاتربه، وإزالة الشوائب العالقة به.

نقوم بنخل البيكنج باودر مع الدقيق ونضيف الملح.

نقوم بخلط المكونات جيداً مع بعضها، ثم نقوم بخلط نصف كمية السكر مع الدقيق، ونقوم بفصل صفار البيض عن البياض.

نحضر الخلاط الكهربائي، ثم نضيف فيه صفار البيض والفانيليا ومكعبات الزبدة ثم نضيف الحليب.

نقوم بخفق المكونات مع بعضها ع سرعة عالية لمدة خمس دقائق حتى يصبح الخليط له رغوة وهش ويصبح لونه باهت.

نقوم بسكب الخليط على الدقيق تدريجياً مع التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات تماماً مع بعضها وتحصلين على عجينة طرية ولينة وذات قوام ناعم. مكونات كيك التونكيز الذهبي الهرميمكونات الحشوةطريقة تحضير كيك توينكيز

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