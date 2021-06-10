خلطة بياض الثلج من الخبراء بمواد طبيعية لاستعمالها كروتين يومي بدون كورتيزون

خلطة بياض الثلج من الخبراء هي من أفضل الخلطات التي نصح بها الأطباء والخبراء. حيث أن تلك الخلطة تحل جميع مشاكل البشرة والتخلص من الأسمرار الناتج عن تعرض لأشعة الشمس. ثم أن تلك الخلطة تعتبر من الخلطات المميزة التي أثبت جدارتها وفعاليتها بين مئات الخلطات التي تنتشر يومياً.

ما هي خلطة بياض الثلج الأصلية

يوجد الكثير من الوصفات علي الإنترنت التي يسمونها خلطة بياض الثلج ولكن هناك خلطة واحدة أصلية والتي قام بعملها الكثير من خبراء التجميل. ثم أن هناك أيضاً خبير تجميل يسمي جابر القحطاني هو من أدلي بنجاح تلك الوصفة واستخدامها. كما أن تلك الوصفة تعتمد علي خليط من ثلاث أنواع من الزيوت وهم:

زيت الخروع.

ثم زيت اللوز المر.

و زيت الزيتون الطبيعي.

يضاف لثلاث أنواع من الزيوت عليه صغيرة من كريم الجليسرين + سبع ملاعق كاملة من كريم الجلكوز الأحمر + مرهم الميثنول + كوب كبير من الماء.

وهذه هي مكونات خلطة بياض الثلج الأصلية لدكتور جابر القحطاني وسنكتب عن طريق عمل خلطة التبييض أو بياض الثلج.

ولعمل روتين يومي من هذه التركيبة أو الزيوت التي ذكرناهما نعمل الآتي: نحضر صابونة الغار في كمية من ماء الورد المركز لمدة يوم كامل. نضيف لصابون المنقوع في ماء الورد الزيوت وعلبة الجليسرين وكريم الجلوس والماء والمنثول. ونضرب جميع المكونات بالخلاط أو الهاند بلندر ونستخدمهم كروتين يومي مرة واحدة يومياً.



في كوب صغير نضع كمية صغيرة من الجليسرين السائل.

ثم نضيف لهم 7 ملاعق من كريم الجليسوليد.

وبعد ذلك نضيف نفس مقدار من بودرة التلك.

ثم نخلط المكونات جيداً حتي نحصل علي خليط متجانس.

في وعاء نضيف نصف كوب ماء نقي ونصف كوب ماء ورد وعلي نار هادئة جداً.

ونقلب نقلب الماء وماء الورد علي النار نضيف لهم ملعقة كبيرة من النشا ونقلب جيداً ونطفئ النار عندما يتجانس جداً ونتركه يبرد.

ثم في وعاء ثالث بعيد عن الآخرين نقوم بوضع علبة صغيرة من كريم فيكس ونمزج معهم 5 ملاعق كبيرة من الفازلين.

وبعد ذلك نضيف 5 ملاعق من زيت اللوز الحلو و4 ملاعق من زيت الخروع.

وبعد ذلك يتم إضافة خليط كريم الفيكس إلى الخليط الأول من الجليسرين ثم خليط ماء الورد والنشا أي نخلط 3 أوعية مع بعضهم.

ثم نضعهم في زجاجة نظيفة بعد مزجهم والحصول علي قوام متماسك ويحفظ في الثلاجة.

طريقة عمل خلطة بياض الثلج الأصلية لتبييض البشرة والجسم