بسكويت العشر دقائق بالشكولاتة المقرمش الخطير اقتصادى سهل وسريع والنتيجة مضمونة ورائع

بسكويت العشر دقائق بالشكولاتة المقرمش ، طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالشكولاتة تبحث عنها معظم الأمهات التي توفر الكثير من الأشياء المفيدة لأطفالهم في المنزل والذي يحبونها كيراً، ولا يوجد طفل أو شخص لا يحب البسكويت بكل نكهاته وأنواعه وأشكاله، فوفري على نفسك الكثير وقومي بتحضيره في البيت باستخدام أفضل المكونات التي تكون موجودة بالفعل في مطبخك، ونحن سنساعدك عن طريق تقدمنا لأسهل طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالشوكولاتة الشهية.

بسكويت العشر دقائق بالشكولاتة المقرمش

نقدم لكم أسهل طريقة لعمل بسكويت العشر دقائق بالشكولاتة في البيت فهو لا يحتاج منك الكثير من الوقت بل هما 10 دقائق فقط وتقدمين بعدها أشهى أنواع البسكويت بالشوكولاتة.

5 كوب دقيق.

نصف كوب سكرابيض.

ربع كوب زيت نباتى.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة او جافة.

بيضة حجم كبير بدرجة حرارة الغرفة.