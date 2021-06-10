بسكويت العشر دقائق بالشكولاتة المقرمش الخطير اقتصادى سهل وسريع والنتيجة مضمونة ورائع

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بسكويت العشر دقائق بالشكولاتة المقرمش ، طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالشكولاتة تبحث عنها معظم الأمهات التي توفر الكثير من الأشياء المفيدة لأطفالهم في المنزل والذي يحبونها كيراً، ولا يوجد طفل أو شخص لا يحب البسكويت بكل نكهاته وأنواعه وأشكاله، فوفري على نفسك الكثير وقومي بتحضيره في البيت باستخدام أفضل المكونات التي تكون موجودة بالفعل في مطبخك، ونحن سنساعدك عن طريق تقدمنا لأسهل طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالشوكولاتة الشهية.
بسكويت العشر دقائق بالشكولاتة المقرمش
نقدم لكم أسهل طريقة لعمل بسكويت العشر دقائق بالشكولاتة في البيت فهو لا يحتاج منك الكثير من الوقت بل هما 10 دقائق فقط وتقدمين بعدها أشهى أنواع البسكويت بالشوكولاتة.المقادير:
- 5 كوب دقيق.
- نصف كوب سكرابيض.
- ربع كوب زيت نباتى.
- ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة او جافة.
- بيضة حجم كبير بدرجة حرارة الغرفة.
- قومي بإحضار وعاء كبير الحجم ضعي به البيضة والفانيليا والسكر واخفقيهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي لبضعة دقائق حتى تتأكدين من ذوبان السكرتماما.
- ثم يتم إضافة الدقيق والبكينج بودر مع بعضهم ومن ثم يضاف إلى خليط البيض تدريجياً وابدئي في العجن حتى أن يصبح لديك عجينة طرية.
- قومي بإشعال الفرن على درجة 180 درجة مئوية ثم قومي بتشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة الحجم.
- تأتين بعد ذلك بصينية الفرن المبطنة بورق الزبدة أو ادهنيها بقليل من السمن وترصي بها قطع بسكويت العشر دقائق واحرصي على أن تتركين مسافة بين القطع حتى لا تلتصق مع بعضها.
- أدخليها إلى الفرن المشعل مسبقاً وتركيها حتى أن تنضج وتصبح باللون الذهبي لمدة 15 دقيقة ومن ثم اخرجيها وتركيها تهدأ قليلاً ثم يتم تقديمها مع كوب من العصير الطازج أزو الحليب الدافئ أو الشاي وقومي بتزينها بصوص الشوكولاتة وبالهناء والشفاء.
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بسكويت العشر دقائق بالشكولاتة المقرمش ، طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالشكولاتة تبحث عنها معظم الأمهات التي توفر الكثير من الأشياء المفيدة لأطفالهم في المنزل والذي يحبونها كيراً، ولا يوجد طفل أو شخص لا يحب البسكويت بكل نكهاته وأنواعه وأشكاله، فوفري على نفسك الكثير وقومي بتحضيره في البيت باستخدام أفضل المكونات التي تكون موجودة بالفعل في مطبخك، ونحن سنساعدك عن طريق تقدمنا لأسهل طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالشوكولاتة الشهية.
بسكويت العشر دقائق بالشكولاتة المقرمش
نقدم لكم أسهل طريقة لعمل بسكويت العشر دقائق بالشكولاتة في البيت فهو لا يحتاج منك الكثير من الوقت بل هما 10 دقائق فقط وتقدمين بعدها أشهى أنواع البسكويت بالشوكولاتة.المقادير:
- 5 كوب دقيق.
- نصف كوب سكرابيض.
- ربع كوب زيت نباتى.
- ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة او جافة.
- بيضة حجم كبير بدرجة حرارة الغرفة.
- قومي بإحضار وعاء كبير الحجم ضعي به البيضة والفانيليا والسكر واخفقيهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي لبضعة دقائق حتى تتأكدين من ذوبان السكرتماما.
- ثم يتم إضافة الدقيق والبكينج بودر مع بعضهم ومن ثم يضاف إلى خليط البيض تدريجياً وابدئي في العجن حتى أن يصبح لديك عجينة طرية.
- قومي بإشعال الفرن على درجة 180 درجة مئوية ثم قومي بتشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة الحجم.
- تأتين بعد ذلك بصينية الفرن المبطنة بورق الزبدة أو ادهنيها بقليل من السمن وترصي بها قطع بسكويت العشر دقائق واحرصي على أن تتركين مسافة بين القطع حتى لا تلتصق مع بعضها.
- أدخليها إلى الفرن المشعل مسبقاً وتركيها حتى أن تنضج وتصبح باللون الذهبي لمدة 15 دقيقة ومن ثم اخرجيها وتركيها تهدأ قليلاً ثم يتم تقديمها مع كوب من العصير الطازج أزو الحليب الدافئ أو الشاي وقومي بتزينها بصوص الشوكولاتة وبالهناء والشفاء.
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