فطيرة التفاح بطرق عديدة لإمداد الجسم بالعناصر الغذائية ستنال إعجاب أطفالك

فطيرة التفاح هي من ألذ الوصفات التي يمكن السيدات إعدادها في المنزل بكل سهولة ويسر ويمكنك استغلال فترة الإجازة الصيفية وطلب مساعدة أطفالك في إعداد هذه الوصفة مما يزيد من التقارب والمحبة و الإحساس بالتعاون والمرح بين الأبناء، تتميز هذه الفطيرة بقلة سعراتها الحرارية مع ارتفاع نسبة العناصر الغذائية التي تفيد الجسم بسبب استخدام التفاح في تلك الوصفة، حيث يعمل التفاح علي إمداد الجسم بكمية كافية من الحديد كما يساعد تناوله علي تقوية الذاكرة والتخلص من الوزن الزائد وله العديد من الفوائد الأخري.

فطيرة التفاح بالكريمة و مكوناتها

من خلال المقال يمكنك معرفة طريقة عمل حلوي السويسرول، أما عن مكونات وصفة اليوم فهي كالتالي:

عدد 2 ملعقة من زيت الذرة .

2 ملعقة من السكر.

كوبان من الدقيق الخاص بالمخبوزات.

عدد 3/4 كوب ماء دافئ للعجن.

نصف ملعقة من الفانيلا السائلة .

عدد 1 بيضة كبيرة الحجم.

نصف ملعقة من القرفة.

كيس بكنج باودر ورشة ملح بسيطة.

نصف ملعقة من الخميرة الفورية.

مكونات الحشو

ربع كوب من السكر.

عدد 2 حبة من التفاح مقطعة شرائح رفيعة.

8 حبات من الكرز الحلو.

صفار بيضة واحدة.

3 ملاعق من الجوز المجروش.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

مكونات الصوص

ملعقتان صغيرتان من الكريمة أو الحليب.

ربع ملعق من الفانيليا السائلة.

كوب من السكر البودرة الناعمة.

لتحضير العجينة : في بوله يتم وضع الدقيق و القرفة والملح و الخميرة والبكنج باودر والسكر ويتم خلط المكونات جيدا.

: في بوله يتم وضع الدقيق و القرفة والملح و الخميرة والبكنج باودر والسكر ويتم خلط المكونات جيدا. يتم إضافة الزيت والبيض و الماء لتكوين عجينة متماسكة .

تغطي العجينة وتترك لمدة ثلاثين دقيقة في مكان دافئ.

بعد أن يتضاعف حجمها يتم تقطيعها لكور صغيرة وتترك لترتاح.

تحضير الحشو : يتم إضافة صفار البيض لسطح العجين ثم رش البقسماط و القرفة بالترتيب.

: يتم إضافة صفار البيض لسطح العجين ثم رش البقسماط و القرفة بالترتيب. يتم وضع شرائح التفاح بشكل دائري.

يرش السكر البني عليها بالكامل وتدخل في فرن علي درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 دقيقة.

تحضير الصوص: يتم وضع السكر والفانيليا في وعاء ويتم إضافة الحليب مع التقليب حتي يتماسك القوام ويتم توزيعها علي الفطيرة وتقدم دافئة .

فطيرة التفاح وطريقة الإعداد