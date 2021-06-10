لن تصدقي مفعول النشا في صنع كريم مزيل عرق طبيعي يدوم 24 ساعة بروائح منعشة

مفعول النشا في صنع كريم مزيل عرق طبيعي، من الأشياء التي لا نستغني عنها أبداً طوال فترة الصيف هي مزيلات العرق، وهذا بسبب ارتفاع درجات الحرارة طوال هذا الفصل، مما يسبب التعرق الشديد، ولكي تحافظ كل أنثى على جمالها ونظافتها تضطر استعمال مزيلات العرق أكثر من مرة يومياً، ولكن على الرغم من أهمية مزيلات العرق إلا أن لها الكثير من الأضرار على البشرة مثل أنها تسبب اسمرار منطقة الإبط.

كما أنها قد تهيج البشرة وهذا ما يحدث لأصحاب البشرة الحساسة، وكل هذه الأضرار تسببها مزيلات العرق بسبب دخول بعض المواد الكيميائية في طريقة تحضيرها، لذلك نقدم لكم الحل الأفضل والأصح لمحاربة التعرق في فصل الصيف، والحصول على رائحة جميلة ومنعشة طوال الوقت، وذلك عن طريق تحضير مزيلات عرق بمكونات طبيعية في المنزل، وإليكم بعض من هذه الطرق:

مفعول النشا في صنع كريم مزيل عرق طبيعي

نحتاج في هذه الطريقة إلى نصف كوب من النشا ونصف كوب من زيت جوز الهند، كما نحتاج إلى 30 نقطة من زيت اللافندر و20 نقطة من زيت الليمون، ولتحضير مزيل العرق نقوم بتذويب زيت جوز الهند ثم نضيف له باقي المكونات ونخلط جيداً حتى نحصل على خليط متجانس ثم نضعه في علبة معقمة ومحكمة الإغلاق لحين الحاجة لاستخدامه.

طريقة عمل مزيل عرق بدون شبة

نحتاج في هذه الطريقة إلى ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وربع كوب من النشا وربع كوب من صودا الخبز وملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من السكر، بالإضافة إلى 30 نقطة من زيت الفانيلا أو أي زيت عطري مفضل، ولتحضير مزيل العرق نقوم برفع شمع العسل على نار متوسطة حتى يذوب تمامً، وبعد ذلك نضيف باقي المكونات إليه ونقلبهم جميعاً على نار هادئة، نرفع القدرمن على النار بعد أن نحصل على خليط متجانس ونتركه حتى يبرد تماماً، وبعد ذلك نضع الخليط في علبة محكمة الإغلاق لاستعماله عند الحاجة.

أفضل نوع مزيل عرق طبيعي

نحتاج في هذه الطريقة إلى ربع كوب من النشا ونفس المقدار من بيكربونات الصوديوم بالإضافة إلى كبسولتين من فيتامين هـ وعشر نقط من زيت شجرة الشاي، نقوم بتفريغ محتوى الكبسولات ونضيف له باقي المكونات ثم نخلط جيداً حتى يتكون خليط متجانس، نقوم بوضعه في علبة محكمة الإغلاق لحين الرغبة في استخدامه، وسوف تلاحظين الفرق من اول استعمال ورائحة تدوم لفترة طويلة كما أن هذه الوصفة تساعد علي التخلص من التعرق الزائد.