تدشين أول جهاز تنفس صناعي صنع في السعودية

أعلنت السعودية، أمس الأربعاء عن تدشين أول جهاز تنفس صناعي في السعودية بواصفات عالمية، يمكن استخدامه في المنازل، وصُنع وفقاً لأعلى معايير التصنيع العالمية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في صناعة الأجهزة الطبية على مستوى العالم، وفقا لما جاء في وكالة الأنباء السعودية.

أول جهاز تنفس صناعي صنع في السعودية:

وفي تفاصيل الخبر دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية بندر الخريف، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أول جهاز للتنفس الصناعي تمت صناعته في المملكة بمواصفات عالمية، وذلك في سياق جهود منظومة الصناعة والثروة المعدنية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الطبية الأساسية والأمن الصحي للمملكة.

وأوضح وزير الصحة أن صناعة الأجهزة الطبية تعد من الصناعات المعقدة والمتقدمة، خصوصاً أجهزة التنفس؛ نظراً لاتصالها المباشر بالمريض، لافتاً النظر إلى أن الوزارة تحرص دائماً على مواكبة أحدث التقنيات العالمية في مجال الأجهزة الطبية، ومشيراً إلى أن صناعة هذه الأجهزة ستسهم في مواجهة جائحة كورونا؛ نظراً للحاجة المستمرة لهذه الأجهزة في المستشفيات.

مواصفات جهاز التنفس الصناعي السعودي:

أوضح المركز الوطني للتنمية الصناعية أن شركة الرواد للأنظمة التقنية التي تعدّ بدورها من أكبر مصانع الدوائر الإلكترونية على مستوى المنطقة، حصلت على اعتماد "الهيئة العامة للغذاء والدواء" بعد استيفائها المتطلبات التنظيمية لتتمكن من صناعة أول جهاز تنفس صناعي من طراز PB560 في المملكة، وهو من الأجهزة المحمولة، ويستخدم بكثرة في العناية المنزلية ومراكز الرعاية الصحية والمستشفيات للمرضى الذين لا يحتاجون إلى "التنبيب الرغامي". ويمكن استخدامه في المنازل، وصُنع وفقاً لأعلى معايير التصنيع العالمية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في صناعة الأجهزة الطبية على مستوى العالم.

ويجري العمل بجدية عالية من قبل مصانع أخرى للحصول على التراخيص اللازمة لبدء عمليات الإنتاج. وستعمل (شركة الرواد) المنتجة للجهاز، وفقاً لمسؤوليها، على إنتاج نحو 6 آلاف جهاز في السنة وبنسبة محتوى محلي تصل إلى 48 في المائة.

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