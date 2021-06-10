طريقة عمل الدوناتس الهشة السريعة فى المنزل وبأقل التكاليف مثل الجاهز

الدوناتس من الحلويات الأمريكية الأصل والتى اعجب بها الكثير من الناس فى جميع البلدان، وخصوصا فى مصر لقد حازت على اعجاب الكثيريين من الكبار والصغار، حيث أنها نوع من المعجنات المقلية وتكون هشة جدا من الداخل وهى على شكل دائرة مثقوبة من المنتصف، والأطفال يحبون شكلها جدا ويطلبون من أمهاتهم عملها كثيرا وأيضا الامهات يحبون عملها لأنها لا تستغرق وقت كبير ولا مجهود فى عملها، لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير الدوناتس.مكونات الدوناتس
تتكون الدوناتس من مكونات سهلة جدا وموجودة بالمنزل ولا تكلفنا الكثيروهى كما يلي:
- 5 كوب من الدقيق.
- 11/4 كوب من اللبن السائل.
- 1/2 كوب من الزبدة اللينة.
- 2 حبة من البيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة عمل الدوناتس سهلة جدا وغير متعبة لربة المنزل ولاتستهلك منها وقت كبير وهى كالتالي:
- نقوم بإحضار وعاء عميق للعجن ونضع به الدقيق وعليه كل المكونات الجافة من ملعقة الخميرة وملعقة البيكنج بودر ورشة الملح وملعقتين السكر ونخلطهم جيدا مع بعض.
- ثم نضع فوقهم الزبدة اللينة و حبتين البيض وعليهم ملعقة الفانيليا ونعجن .
- نستمر بالعجن مع إضافة اللبن السائل شوية شوية حتى تتشكل معنا عجينة ونفضل نعجن لمدة 15 دقيقة حتى تصبح العجينة طرية ولا تلزق باليد.
- بعد الأنتهاء من العجن نغطى العجينة بكيس من النايلون ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة تقريبا.
- نقوم بعدها بفرد العجينة بالنشابة على سطح مرشوش بالدقيق ونقطعها بالقطاعة المخصصة له وإن لم توجد نستخدم أى شئ صغير مدور وآخر اصغر منه ونقطع بالكبير الاول والاصغر من الداخل.
- ونتركها ترتاح بعد التقطيع 1/2 ساعة.
- تقلى فى زيت ساخن شوية حتى يصبح لونها ذهبى وتقلب من الجانبين ومن الممكن أن ندخلها الفرن بوضعها فى صينية مدهونة على درجة حرارة متوسطة وتقلب ايضا حتى يصبح لونها ذهبي.
- نصفيها من الزيت على مناديل مطبخ ونتركها حتى تبرد ونرش عليها السكر البودر للتزيين او تزينيها كما تحبين وألف صحة وعافية.
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الدوناتس من الحلويات الأمريكية الأصل والتى اعجب بها الكثير من الناس فى جميع البلدان، وخصوصا فى مصر لقد حازت على اعجاب الكثيريين من الكبار والصغار، حيث أنها نوع من المعجنات المقلية وتكون هشة جدا من الداخل وهى على شكل دائرة مثقوبة من المنتصف، والأطفال يحبون شكلها جدا ويطلبون من أمهاتهم عملها كثيرا وأيضا الامهات يحبون عملها لأنها لا تستغرق وقت كبير ولا مجهود فى عملها، لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير الدوناتس.مكونات الدوناتس
تتكون الدوناتس من مكونات سهلة جدا وموجودة بالمنزل ولا تكلفنا الكثيروهى كما يلي:
- 5 كوب من الدقيق.
- 11/4 كوب من اللبن السائل.
- 1/2 كوب من الزبدة اللينة.
- 2 حبة من البيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة عمل الدوناتس سهلة جدا وغير متعبة لربة المنزل ولاتستهلك منها وقت كبير وهى كالتالي:
- نقوم بإحضار وعاء عميق للعجن ونضع به الدقيق وعليه كل المكونات الجافة من ملعقة الخميرة وملعقة البيكنج بودر ورشة الملح وملعقتين السكر ونخلطهم جيدا مع بعض.
- ثم نضع فوقهم الزبدة اللينة و حبتين البيض وعليهم ملعقة الفانيليا ونعجن .
- نستمر بالعجن مع إضافة اللبن السائل شوية شوية حتى تتشكل معنا عجينة ونفضل نعجن لمدة 15 دقيقة حتى تصبح العجينة طرية ولا تلزق باليد.
- بعد الأنتهاء من العجن نغطى العجينة بكيس من النايلون ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة تقريبا.
- نقوم بعدها بفرد العجينة بالنشابة على سطح مرشوش بالدقيق ونقطعها بالقطاعة المخصصة له وإن لم توجد نستخدم أى شئ صغير مدور وآخر اصغر منه ونقطع بالكبير الاول والاصغر من الداخل.
- ونتركها ترتاح بعد التقطيع 1/2 ساعة.
- تقلى فى زيت ساخن شوية حتى يصبح لونها ذهبى وتقلب من الجانبين ومن الممكن أن ندخلها الفرن بوضعها فى صينية مدهونة على درجة حرارة متوسطة وتقلب ايضا حتى يصبح لونها ذهبي.
- نصفيها من الزيت على مناديل مطبخ ونتركها حتى تبرد ونرش عليها السكر البودر للتزيين او تزينيها كما تحبين وألف صحة وعافية.
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