طريقة عمل الدوناتس الهشة السريعة فى المنزل وبأقل التكاليف مثل الجاهز

الدوناتس من الحلويات الأمريكية الأصل والتى اعجب بها الكثير من الناس فى جميع البلدان، وخصوصا فى مصر لقد حازت على اعجاب الكثيريين من الكبار والصغار، حيث أنها نوع من المعجنات المقلية وتكون هشة جدا من الداخل وهى على شكل دائرة مثقوبة من المنتصف، والأطفال يحبون شكلها جدا ويطلبون من أمهاتهم عملها كثيرا وأيضا الامهات يحبون عملها لأنها لا تستغرق وقت كبير ولا مجهود فى عملها، لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير الدوناتس.

مكونات الدوناتس

تتكون الدوناتس من مكونات سهلة جدا وموجودة بالمنزل ولا تكلفنا الكثيروهى كما يلي:

5 كوب من الدقيق.

11/4 كوب من اللبن السائل.

1/2 كوب من الزبدة اللينة.

2 حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الدوناتس سهلة جدا وغير متعبة لربة المنزل ولاتستهلك منها وقت كبير وهى كالتالي: