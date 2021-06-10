اعملي طاجن الأرز المعمر الفلاحي الأصلي بكل أسراره وتكاته وبطعم زمان

يعد طاجن الأرز المعمر من أجمل الأكلات التي تشتهر في المطابخ المصرية، لأنه يتميز بمذاق رائع ومقرمش ورائحة شهية، ويمكن تحضيره في المنزل بكل بساطة، ولا يأخذ وقت كثير، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل طاجن الأرز المعمر. طريقة عمل طاجن الأرز المعمر بالأرانب طريقة عمل طاجن الأرز المعمر بالأرانب المكونات أرنب صغير الحجم.

ثلاث فصوص من الحبهان.

ورقتين من أوراق اللورا.

ربع كوب صغير من مكعبات البصل.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

20 جرام من الملح.

8 ملاعق صغيرة من السمن.

أربع ملاعق صغيرة من القشطة.

كأسان من مرقة الأرانب.

نصف كيلو أرز مصري.

كأس كبير من الحليب. طريقة التحضير اغسلي مقدار الأرز جيدا، ثم ضعيه في وعاء به ماء كافي لتغطيته، ثم اتركيه جانبا لمدة 60 دقيقة. قومي بتقطيع الأرنب حسب الرغبة، ثم اغسليه بالملح والليمون، ثم ضعيه في وعاء به ماء كافي مع قليل من الخل والملح وملعقة من الليمون، ثم اتركيه جانبا لمدة 60 دقيقة. احضري وعاء حراري كبير،ثم اسكبي به مقدار الزيت، ثم ضعيه على نار متوسطة. ضيفي قطع البصل، وورق اللورا، وفصوص الحبهان، والفلفل الأسود إلى الوعاء، ثم قلبيهم لمدة دقيقة. اخرجي الأرنب من خليط الماء، ثم ضعيه في الوعاء، ثم قلبيه عدة مرات حتى يتشوح ويأخذ اللون الذهبي. اسكبي لتر ماء مغلي فوق خليط الأرنب، ثم اتركيه على النار، حتى ينضج الأرنب تماما. ضعي مرقة الأرانب، والحليب، والسمن في وعاء حراري، ثم قلبيهم جيدا، ثم ضعيه على النار حتى يسخن الخليط. ضيفي الأرز إلى خليط الحليب، ثم ضعيه في طاجن كبير الحجم، ثم ضعي القشطة على سطح الطاجن، ثم ضعيه في الفرن لمدة ساعة إلا ربع، على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج تماما. ضعي الأرنب بعد دهنه بالزبدة فوق سطح طاجن الأرز، ثم ضعي الطاجن في الفرن مرة ثانية. طريقة التحضير الوسوم

يعد طاجن الأرز المعمر من أجمل الأكلات التي تشتهر في المطابخ المصرية، لأنه يتميز بمذاق رائع ومقرمش ورائحة شهية، ويمكن تحضيره في المنزل بكل بساطة، ولا يأخذ وقت كثير، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل طاجن الأرز المعمر. طريقة عمل طاجن الأرز المعمر بالأرانب طريقة عمل طاجن الأرز المعمر بالأرانب المكونات أرنب صغير الحجم.

ثلاث فصوص من الحبهان.

ورقتين من أوراق اللورا.

ربع كوب صغير من مكعبات البصل.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

20 جرام من الملح.

8 ملاعق صغيرة من السمن.

أربع ملاعق صغيرة من القشطة.

كأسان من مرقة الأرانب.

نصف كيلو أرز مصري.

كأس كبير من الحليب. طريقة التحضير اغسلي مقدار الأرز جيدا، ثم ضعيه في وعاء به ماء كافي لتغطيته، ثم اتركيه جانبا لمدة 60 دقيقة. قومي بتقطيع الأرنب حسب الرغبة، ثم اغسليه بالملح والليمون، ثم ضعيه في وعاء به ماء كافي مع قليل من الخل والملح وملعقة من الليمون، ثم اتركيه جانبا لمدة 60 دقيقة. احضري وعاء حراري كبير،ثم اسكبي به مقدار الزيت، ثم ضعيه على نار متوسطة. ضيفي قطع البصل، وورق اللورا، وفصوص الحبهان، والفلفل الأسود إلى الوعاء، ثم قلبيهم لمدة دقيقة. اخرجي الأرنب من خليط الماء، ثم ضعيه في الوعاء، ثم قلبيه عدة مرات حتى يتشوح ويأخذ اللون الذهبي. اسكبي لتر ماء مغلي فوق خليط الأرنب، ثم اتركيه على النار، حتى ينضج الأرنب تماما. ضعي مرقة الأرانب، والحليب، والسمن في وعاء حراري، ثم قلبيهم جيدا، ثم ضعيه على النار حتى يسخن الخليط. ضيفي الأرز إلى خليط الحليب، ثم ضعيه في طاجن كبير الحجم، ثم ضعي القشطة على سطح الطاجن، ثم ضعيه في الفرن لمدة ساعة إلا ربع، على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج تماما. ضعي الأرنب بعد دهنه بالزبدة فوق سطح طاجن الأرز، ثم ضعي الطاجن في الفرن مرة ثانية. طريقة التحضير

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