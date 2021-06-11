طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي الذي يدوم 48 ساعة ويزيل سواد الإبطين نهائياً

مزيل العرق ، من أكثر مستحضرات التجميل استخداماً في فترة الصيف، وينفق الكثير من الناس أموالهم في شراء المزيلات التي تحتوي على المواد الكيميائية التي تسبب الاسمرار تحت الإبطين، المزيلات الطبيعية تلعب دور كبير في إغلاق المسام وتزيل رائحة العرق الكريهة التي تنتج من تحت الإبط، ويتميز مزيل العرق الطبيعي بأنه يفتح الجلد ويزيل الاسمرار بطريقة فعالة وسريعة، ويتم تحضيره من مكونات طبيعية تلطف البشرة وتعطيها رائحة عطرية منعشة، ولا يسبب أي أضرار بالجلد مثل الاحمرار وتهيج الجلد، وهذا المزيل المدهش يزيل رائحة العرق لمدة 48 ساعة بجانب توفير النعومة والترطيب وانتعاش الجلد، وتبحث الكثير من السيدات عن طرق تحضير المزيل في المنزل بمكونات طبيعية، لذلك سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل مزيل العرق طبيعي بالمنزل تدوم رائحته لفترة طويلة.

مكونات مزيل العرق الطبيعي

يحتوي هذا المزيل على بعض المكونات الطبيعية وهى كالآتي:-

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون المركز.

5 ملاعق من الجلسرين الطبي.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

علبة بخاخ فارغة

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مزيل العرق الطبيعي في المنزل، لذلك يجب علينا إتباع الخطوات التالية:-

نحضر علبة البخاخ، ونضع جميع المكونات السابقة داخلها، ثم نقوم بغلقها تماماً، ونرجها جيداً حتى يصبح الخليط متجانس. نقوم بلف علبة البخاخ في قطعة قماش، ونتركها في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة حتى تتفاعل المكونات مع بعضها. نقوم بوضع المزيل على الجسم، لكن بعد الاستحمام مباشرةً. يفضل وضع المزيل كل يوم، حتى نحصل على أفضل النتائج.

طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي بالليمون والنشا

سوف نتعرف على طريقة تحضيره بالمنزل، لكن يجب أن نتبع الخطوات الصحيحة في تحضيره وهى كما يلي:-

نحضر نصف ليمونه، ثم نقوم بغمسها في النشا، ونقوم بتدليك الإبط، حتى نزيل رائحة العرق والاسمرار.

نكرر عمل هذه الخلطة يومياً حتى نحصل على نتائج مذهلة، في إزالة الجلد الميت والاسمرار الموجود تحت الإبط.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بزيت جوز الهند

يحتوي هذا النوع من المزيلات على على مكونات طبيعية وهى كما يلي:-

نصف كوب من النشا.

نصف كوب من زيت جوز الهند.

30 نقطة من زيت شجرة الشاي أو اللافندر.

20 نقطة من خليط زيت النعناع، وزيت الليمون، وزيت البرتقال، أو أي نوع من الزيوت العطرية.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مزيل عرق طبيعي بزيت جوز الهند وهى كما يأتي:-

نقوم بتذويب زيت جوز الهند، ثم نضيف علية جميع المكونات السابقة. نقلب جميع المكونات بشكل جيد، ثم نضع المزيج في علبة فارغة. نستخدم هذا المزيل بعد الاستحمام مباشرة، حتى نتخلص من الروائح الكريهة التي تظهر بسبب العرق.

أسباب ظهور رائحة العرق الكريهة

هناك أسباب عديدة تؤدي إلى ظهور رائحة العرق الكريهة في الجسم وهى كالآتي:-