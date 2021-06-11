سر نجاح تحضير الدونات الشهية اللذيذة في البيت بأقل تكلفة

الدونات من أنواع المخبوزات اللذيذة ويوجد له عدة أنواع في جد من الدونات المخبوزة في الفرن والدونات المقلية التي تحتوي على قيمة غذائية كبيرة، ولكنها تحتوي على سعرات حرارية كبيرة، ويمكن حشوها بأنواع الحشو الحلو ويمكن سقيها بالشربات السميك.

الدونات

هذه العجينة مميزة من أنواع المخبوزات البسيطة التي لابد من تحضيرها في أقل وقت ممكن وتناسب هذه المخبوزات وجبة الإفطار لدى الأطفال وجميع الأوقات، تحتوي الدونات على مواد كثيرة تحتوي على قيمة غذائية كبيرة وتحتوي على سعرات حرارية كبيرة، وتتكون من أقل المقادير والمكونات في متناول الجميع وعلاوة على ذلك تكلف تكلفة اقتصادية.

كوب من السمنة.

كوب من السكر.

ثلاثة أرباع كوب لبن.

نصف كوب من الطحين.

بيضة.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة.

ثلاثة ملاعق بيكنج بودر.

ملعقتين كبيرتين فانيليا.

نخلط الطحين جميع المكونات مع بعض، ونترك هذه العجينة تخمر جيدًا، وتتضاعف أضعاف مضاعفة.

نبدأ استخدام العجينة وتشكيلها بطريقة سلسة ونضعها في الصينية ولابد من وضع ورقة من الزبدة تحت العجينة.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونضعها في الفرن لمدة ثلث ساعة، أو حتى تصبح باللون الذهبي.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد تمامًا ونضع عليها شربات سمك أو نقوم بتزين الدونات بسكر البودرة.

الدونات من أفضل المخبوزات التي لها طعم مميز ورائع.

تتكون من نفس المكونات ونفس الطريقة ولكن يتم وضع مقلاة على النار فيها زيت غزير ونقليها في الزيت حتى تصبح باللون الذهبي.

نصفيها من الزيت ونضيف إليها السكر البودرة والشربات.

تعد طريقة عمل الدونات طريقة بسيطة ولها طعم مميز ونكهة طيبة وتناسب جميع الأعمار، كما يمكن تناولها بجانب العصائر أو الحليب، التي تعد وجبة بسيطة.

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