طريقة عمل البطاطس بالجبنة كرات البطاطس المقرمشة بالجبنة

طريقة عمل البطاطس بالجبنة ، كرات البطاطس المقرمشة المحشية بالجبنة، طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج، لا يوجد بها زيت، تعتبر البطاطس من الوجبات التي يحب تناولها الكبار والصغار، خاصة ما إذا كانت بها الجبنة السائحة الموتزاريلا، ووصفة اليوم وصفة كرات البطاطس المحشية بالجبنة، يمكنك إعدادها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، تابعوا مقالتنا اليوم لتتعرف علي طريقة عمل البطاطس بالجبنة.

طريقة عمل البطاطس بالجبنة

مكونات كرات البطاطس بالجبنة سهلة وبسيطة متوافرة في كل منزل واقتصادية، لن تستغني عن إعدادها دائماً بالمنزل وهي :

3 حبات بطاطس صغيرة.

ملعقتان من النشا كبيرة.

ملعقتان دقيق كبيرة.

1/2 ملعقة من ثوم باودر.

1/2 ملعقة بصل باودر.

1/2 ملعقة كزبرة ناشفة.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

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ضعي البطاطس في وعاء به ماء بدرجة حرارة المطبخ ، ثم ضعيه علي النار حتى تغلي الماء ، وبعد 30 دقيقة تقريبا تصبح البطاطس جاهزة للاستخدام.

ثم ضعيه علي النار حتى تغلي الماء وبعد 30 دقيقة تقريبا تصبح البطاطس جاهزة للاستخدام. قومي بتقشير البطاطس بعد سلقها ، وقومي بتقطيعها وهرسها بالشوكة ، وقومي بلم البطاطس بإيدك ، حتى تتمكن من عدم وجود قطع ، ثم أضيفي ملعقتان من النشا والبهارات التي قمنا بذكرها في مكونات كرات البطاطس بالجبنة، ثم قومي بعجن المكونات حتى تحصلي علي قوام متماسك لا يلزق باليد ، ثم ادخليها الثلاجة مدة 15 دقيقة ، وبعد خروجها قومي بمسح ايدك مسحة من الزيت ، حتى تسهل عليك تشكيل كرات البطاطس .

وقومي بتقطيعها وهرسها بالشوكة وقومي بلم البطاطس بإيدك حتى تتمكن من عدم وجود قطع ثم أضيفي ملعقتان من النشا والبهارات التي قمنا بذكرها في ثم قومي بعجن المكونات حتى تحصلي علي قوام متماسك لا يلزق باليد ثم ادخليها الثلاجة مدة 15 دقيقة وبعد خروجها قومي بمسح ايدك مسحة من الزيت حتى تسهل عليك تشكيل . ثم قومي بأخذ مقدار من البطاطس المهروسة ، ووضع بداخلها ملعقة صغيرة من الجبنة الموتزاريلا وغلقها جيداً ، وقومي بتكويرها.

ووضع بداخلها ملعقة صغيرة من الجبنة الموتزاريلا وغلقها جيداً وقومي بتكويرها. وبعد الانتهاء من كل الكمية، قومي برصها وإدخالها إلي الفريزر ربع ساعة، وهذه خطوة هامة جدا في طريقة عمل البطاطس بالجبنة.

كرات البطاطس المحشية بالجبنة

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خليط تغليف كرات البطاطس

يتكون خليط تغليف كرات البطاطس المحشة بالجبنة من:

بيضة وأضيفي إليها نقطة من الخل. 3 أكوب كورن فليكس مطحون.