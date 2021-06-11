طريقة عمل البطاطس بالجبنة كرات البطاطس المقرمشة بالجبنة

طريقة عمل البطاطس بالجبنة ، كرات البطاطس المقرمشة المحشية بالجبنة، طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج، لا يوجد بها زيت، تعتبر البطاطس من الوجبات التي يحب تناولها الكبار والصغار، خاصة ما إذا كانت بها الجبنة السائحة الموتزاريلا، ووصفة اليوم وصفة كرات البطاطس المحشية بالجبنة، يمكنك إعدادها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، تابعوا مقالتنا اليوم لتتعرف علي طريقة عمل البطاطس بالجبنة.طريقة عمل البطاطس بالجبنة
مكونات كرات البطاطس بالجبنة سهلة وبسيطة متوافرة في كل منزل واقتصادية، لن تستغني عن إعدادها دائماً بالمنزل وهي :
- 3 حبات بطاطس صغيرة.
- ملعقتان من النشا كبيرة.
- ملعقتان دقيق كبيرة.
- 1/2 ملعقة من ثوم باودر.
- 1/2 ملعقة بصل باودر.
- 1/2 ملعقة كزبرة ناشفة.
- 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
في مقالتنا السابقة قدمنا طريقة كيكة الزبادي الهشة بطعم أحلي من المخابز وبسهولة في البيت.كرات البطاطس المحشية بالجبنة
- ضعي البطاطس في وعاء به ماء بدرجة حرارة المطبخ، ثم ضعيه علي النار حتى تغلي الماء، وبعد 30 دقيقة تقريبا تصبح البطاطس جاهزة للاستخدام.
- قومي بتقشير البطاطس بعد سلقها، وقومي بتقطيعها وهرسها بالشوكة، وقومي بلم البطاطس بإيدك، حتى تتمكن من عدم وجود قطع، ثم أضيفي ملعقتان من النشا والبهارات التي قمنا بذكرها في مكونات كرات البطاطس بالجبنة، ثم قومي بعجن المكونات حتى تحصلي علي قوام متماسك لا يلزق باليد، ثم ادخليها الثلاجة مدة 15 دقيقة، وبعد خروجها قومي بمسح ايدك مسحة من الزيت، حتى تسهل عليك تشكيل كرات البطاطس .
- ثم قومي بأخذ مقدار من البطاطس المهروسة، ووضع بداخلها ملعقة صغيرة من الجبنة الموتزاريلا وغلقها جيداً، وقومي بتكويرها.
- وبعد الانتهاء من كل الكمية، قومي برصها وإدخالها إلي الفريزر ربع ساعة، وهذه خطوة هامة جدا في طريقة عمل البطاطس بالجبنة.
إليك طريقة كيكة المج في الميكرويف في مقالتنا السابقة وطريقة عمل الليزي كيك بالنسكافيه بدون فرن.خليط تغليف كرات البطاطس
يتكون خليط تغليف كرات البطاطس المحشة بالجبنة من:
- بيضة وأضيفي إليها نقطة من الخل.
- 3 أكوب كورن فليكس مطحون.
- بعد خروج كرات البطاطس بالجبنة من الفريزر، قومي بتغليفها في سائل البيض، ثم أنزليها في الكورن فليكس المطحون؛ لتتكون علي البطاطس بالجبنة طبقة مقرمشة لذيذة في الطعم .
- بعد الانتهاء من تغليف كرات البطاطس بالجبنة، وفي خطوة أخيرة قومي بإدخالها الفريزر مدة ساعة قبل القلي .
- في زيت ساخن، قومي بإضافة كرات البطاطس بالجبنة، وبمجرد ما أن تأخذ اللون الذهبي، قومي برفعهم من الزيت وضعيهم علي ورق؛ ليتخلصوا من الزيت، وتقدم بجانب الكاتشب والمايونيز واستمتعي بأسهل طريقة عمل البطاطس بالجبنة.
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طريقة عمل البطاطس بالجبنة ، كرات البطاطس المقرمشة المحشية بالجبنة، طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج، لا يوجد بها زيت، تعتبر البطاطس من الوجبات التي يحب تناولها الكبار والصغار، خاصة ما إذا كانت بها الجبنة السائحة الموتزاريلا، ووصفة اليوم وصفة كرات البطاطس المحشية بالجبنة، يمكنك إعدادها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، تابعوا مقالتنا اليوم لتتعرف علي طريقة عمل البطاطس بالجبنة.طريقة عمل البطاطس بالجبنة
مكونات كرات البطاطس بالجبنة سهلة وبسيطة متوافرة في كل منزل واقتصادية، لن تستغني عن إعدادها دائماً بالمنزل وهي :
- 3 حبات بطاطس صغيرة.
- ملعقتان من النشا كبيرة.
- ملعقتان دقيق كبيرة.
- 1/2 ملعقة من ثوم باودر.
- 1/2 ملعقة بصل باودر.
- 1/2 ملعقة كزبرة ناشفة.
- 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
في مقالتنا السابقة قدمنا طريقة كيكة الزبادي الهشة بطعم أحلي من المخابز وبسهولة في البيت.كرات البطاطس المحشية بالجبنة
- ضعي البطاطس في وعاء به ماء بدرجة حرارة المطبخ، ثم ضعيه علي النار حتى تغلي الماء، وبعد 30 دقيقة تقريبا تصبح البطاطس جاهزة للاستخدام.
- قومي بتقشير البطاطس بعد سلقها، وقومي بتقطيعها وهرسها بالشوكة، وقومي بلم البطاطس بإيدك، حتى تتمكن من عدم وجود قطع، ثم أضيفي ملعقتان من النشا والبهارات التي قمنا بذكرها في مكونات كرات البطاطس بالجبنة، ثم قومي بعجن المكونات حتى تحصلي علي قوام متماسك لا يلزق باليد، ثم ادخليها الثلاجة مدة 15 دقيقة، وبعد خروجها قومي بمسح ايدك مسحة من الزيت، حتى تسهل عليك تشكيل كرات البطاطس .
- ثم قومي بأخذ مقدار من البطاطس المهروسة، ووضع بداخلها ملعقة صغيرة من الجبنة الموتزاريلا وغلقها جيداً، وقومي بتكويرها.
- وبعد الانتهاء من كل الكمية، قومي برصها وإدخالها إلي الفريزر ربع ساعة، وهذه خطوة هامة جدا في طريقة عمل البطاطس بالجبنة.
إليك طريقة كيكة المج في الميكرويف في مقالتنا السابقة وطريقة عمل الليزي كيك بالنسكافيه بدون فرن.خليط تغليف كرات البطاطس
يتكون خليط تغليف كرات البطاطس المحشة بالجبنة من:
- بيضة وأضيفي إليها نقطة من الخل.
- 3 أكوب كورن فليكس مطحون.
- بعد خروج كرات البطاطس بالجبنة من الفريزر، قومي بتغليفها في سائل البيض، ثم أنزليها في الكورن فليكس المطحون؛ لتتكون علي البطاطس بالجبنة طبقة مقرمشة لذيذة في الطعم .
- بعد الانتهاء من تغليف كرات البطاطس بالجبنة، وفي خطوة أخيرة قومي بإدخالها الفريزر مدة ساعة قبل القلي .
- في زيت ساخن، قومي بإضافة كرات البطاطس بالجبنة، وبمجرد ما أن تأخذ اللون الذهبي، قومي برفعهم من الزيت وضعيهم علي ورق؛ ليتخلصوا من الزيت، وتقدم بجانب الكاتشب والمايونيز واستمتعي بأسهل طريقة عمل البطاطس بالجبنة.
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