أسهل طريقة لتحضير كيكة الخلاط السريعة الهشة بأقل المقادير في خمس دقائق

كيكة الخلاط السريعة، الكيكة هي من أشهر الحلويات حيث أنه يمكن تحضيرها پاكثر من طريق وهي سهلة التحضير ولا تحتاج الى وقت وجهد، ومن أشهر الكيكات هي كيكة الخلاط وهي من أسهل أنواع الكيك حيث أنك تقوم بوضع جميع المكونات معا في الخلاط الكهربائي وفي خلال خمس دقائق تكون الكيكة جاهزة، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل كيكة الخلاط السريعة. كيكة الخلاط السريعة: كيكة الخلاط السريعة: مكونات كوب من الزبادي البلدي

نصف كوب من اللبن

2 كوب من الدقيق الابيض الخاص للمخبوزات

كوب كبير من السكر

3 بيض

ملعقة صغيرة من الفانيليا

بيكمبودر.

نصف ملعقة كبيرة من الخل” يعمل على هيشان الكيك”.

نصف كوب من الزيت النباتي. طريقة تحضير كيكة الخلاط نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بأضافة المكونات السائلة وهي البيض والفانيليا والخل ونقوم بالضرب جيدا حتى يتحول البيض للون الأبيض ثم نقوم بأضافة السكر ونستمر بالضرب ثم أضافة اللبن والزيت والزبادي ثم نستمر في الضرب حتى نتأكد أن المكونات قد امتزجت جيدا.

ثم في وعاء عميق نقوم بنخل الدقيق والبيكنج باودر ونقوم برش ذرة ملح معهم ثم نقوم بأضافة الخليط السائل والذي سبق وأن تم ضربه في الخلاط الكهربائي على الدقيق ونقوم بالخلط بواسطة المضرب اليدوي .

ونستمر في خلط المكونات جيدا حتى نحصل على الخليط المطلوب .

ثم نقوم بأحضار صينيه الكيك ونقوم بدهنها بمادة دهنية ثم نقوم بصب خليط الكيكة.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم نقوم بوضع صينية الكيك بداخل الفرن ونتركها لمدة ثلث ساعة.

وعندما تنضج الكيكة نقوم بأخراج الكيكة من الفرن ثم نقوم صوص شيكولاته وتزيينها بالفراولة او الموز أو وضع أي نوع من المربى موجود لديكي، ويتم تقديمها مع الشاي أو النسكافيه. الوسوم

كيكة الخلاط السريعة، الكيكة هي من أشهر الحلويات حيث أنه يمكن تحضيرها پاكثر من طريق وهي سهلة التحضير ولا تحتاج الى وقت وجهد، ومن أشهر الكيكات هي كيكة الخلاط وهي من أسهل أنواع الكيك حيث أنك تقوم بوضع جميع المكونات معا في الخلاط الكهربائي وفي خلال خمس دقائق تكون الكيكة جاهزة، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل كيكة الخلاط السريعة. كيكة الخلاط السريعة: كيكة الخلاط السريعة: مكونات كوب من الزبادي البلدي

نصف كوب من اللبن

2 كوب من الدقيق الابيض الخاص للمخبوزات

كوب كبير من السكر

3 بيض

ملعقة صغيرة من الفانيليا

بيكمبودر.

نصف ملعقة كبيرة من الخل” يعمل على هيشان الكيك”.

نصف كوب من الزيت النباتي. طريقة تحضير كيكة الخلاط نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بأضافة المكونات السائلة وهي البيض والفانيليا والخل ونقوم بالضرب جيدا حتى يتحول البيض للون الأبيض ثم نقوم بأضافة السكر ونستمر بالضرب ثم أضافة اللبن والزيت والزبادي ثم نستمر في الضرب حتى نتأكد أن المكونات قد امتزجت جيدا.

ثم في وعاء عميق نقوم بنخل الدقيق والبيكنج باودر ونقوم برش ذرة ملح معهم ثم نقوم بأضافة الخليط السائل والذي سبق وأن تم ضربه في الخلاط الكهربائي على الدقيق ونقوم بالخلط بواسطة المضرب اليدوي .

ونستمر في خلط المكونات جيدا حتى نحصل على الخليط المطلوب .

ثم نقوم بأحضار صينيه الكيك ونقوم بدهنها بمادة دهنية ثم نقوم بصب خليط الكيكة.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم نقوم بوضع صينية الكيك بداخل الفرن ونتركها لمدة ثلث ساعة.

وعندما تنضج الكيكة نقوم بأخراج الكيكة من الفرن ثم نقوم صوص شيكولاته وتزيينها بالفراولة او الموز أو وضع أي نوع من المربى موجود لديكي، ويتم تقديمها مع الشاي أو النسكافيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لتحضير كيكة الخلاط السريعة الهشة بأقل المقادير في خمس دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.