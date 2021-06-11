طريقه عمل الكريم كراميل في المنزل، اليكي سيدتي طريقه عمل الكريم كراميل بكل سهوله فهو نوع من أنواع الحلوي المحببة لدي الجميع صغارا و كبارا، كما انه مغذي ومفيد جدا للأطفال فهو يحتوي علي عناصر غذائية عديده نظرا لاحتوائه علي اللبن والبيض اللذان يحتوايان علي الكلسيوم والفيتامينات والبروتينات المفيدة لصحه الجسم واليكم في هذا المقال مقادير وطريقه عمل الكريم كراميل تابعونا .

( الكريم)

4 حبات من البيض .

1 صفار بيضه .

1/2 كوب سكر .

فانيليا سائله .

1 لتر لبن .

1 ملعقه كبيره نشا .

رشه ملح .

1 ملعقه صغيره من الخل .

( لعمل الكراميل)

1 كوب سكر .

1/2 كوب ماء.

في وعاء علي النار ضعي السكر مع الماء علي نار هادئه حتي يتكرمل السكر ويصبح لونه ذهبي .

ضعي الكر اميل في بولات التقديم .

في وعاء اخر ضعي البيض مع الفانيليا وصفار البيضة واخفقيهم جيدا بواسطه المضرب الكهربائي أو اليدوي

ضعي عليهم الخل والسكر واستمري في الخفق .

بعد ذلك ضعي النشا واخفقيهم جيدا .

قومي بتدفئه اللبن الحليب واسكبيه علي الخليط علي مراحل حتي يمتزج الخليط تماما .

صفي الخليط بواسطه مصفاه ثم بعد ذلك اسكبيه علي الكر اميل في بطريقه عمل الكريم كراميل في بولات التقديم .

ضعي بولات التقديم في صينيه من الألومنيوم وضعي ربعها ماء دافئ .

ضعي الصينية في الفرن علي درجه حراره 180 لمده ساعه ونصف .

بعد أن يبرد الكريم كراميل ضعيه في الثلاجة .

يمكنك تقديم الكريم كراميل مع الفواكه مثل الفراوله والكريز والكيوي والموز .

قدمي سيدتي الكريم كرامييل لأسرتك وأطفالك فهو تحليه خفيفه ولذيذه ومناسبه لفصل الصيف .

طريقه عمل الكريم كراميل في المنزل : اصنعي سيدتي الكريم كراميل لأسرتك فهو مغذي ومفيد جدا ، كما انه يمكنك تقديمه في العزومات كتحليه خفيفه . مقادير عمل الكريم كراميل في المنزل :طريقه عمل الكريم كراميل في المنزل: