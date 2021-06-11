طريقة عمل اصابع البسبوسة المرملة الذهبية الشهية البيت

اصابع البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية المفضلة لدى العديد من الأشخاص، وهي من الحلويات المتداولة بكثرة في البلاد العربية وخصوصاً بلاد الشام، وتقوم ربة كل منزل بتقديمها في كافة المناسبات، مثل : أعياد الميلاد، وتقدم أصابع البسبوسة بجانب المشروبات الباردة، لذلك تحرص ربات البيوت في تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة. طريقة عمل اصابع البسبوسه المرملة طريقة عمل اصابع البسبوسه المرملة لتحضير اصابع البسبوسه يجب اتباع بعض الخطوات لعمل اصابع بسبوسة ناجحة ولذيذة، بالمكونات التالية : مكونات أصابع البسبوسة كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوبان من السميد الناعم.

ملعقة من البيكنج بودر.

كوب من السمن السائح.

مقدار نصف ملعقة من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

حليب حسب الحاجة. طريقة تحضير أصابع البسبوسة توضع المكونات الجافة في وعاء وتخلط جيداً حتى تتجانس كافة المكونات.

بعد ذلك نضيف السمنة المذابة إلى المكونات السابقة، وتقلب المكونات حتى تمتزج مع بعضها.

ثم ننزل بالحليب تدريجياً مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة.

بعد ذلك نشكل عجينة البسبوسة إلى أصابع بحجم مناسب، ثم نضع أصابع البسبوسة المرملة في صينية مدهونة بالسمن في فرن سبق تسخينه على درجة حرارة 180 درجة نضع صينية أصابع البسبوسة، وتترك أصابع البسبوسة لتستوي وتأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك نخرج أصابع البسبوسة من الفرن وتسقى بالشربات ونقوم بتغطيتها لتبرد وتقدم البسبوسة في أطباق التقديم بجانب المشروبات الباردة او تقدم بجانب الشاي حسب الرغبة. أسرار لضمان نجاح البسبوسة من أهم عوامل نجاح البسبوسة التأكد من جودة الدقيق المستخدم.

التأكد من خلط السمن جيداً مع الدقيق.

عدم دهن البسبوسة بالطحينة لعدم تغير طعمها ويفضل دهنها بالسمن أو بالزبدة.

يفضل وضع الشربات الساخن على البسبوسة وهي ساخنة.

للحصول على بسبوسة طرية ومرملة يجب تغطيتها فور خروجها من الفرن. طريقة تحضير أصابع البسبوسةأسرار لضمان نجاح البسبوسة الوسوم

اصابع البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية المفضلة لدى العديد من الأشخاص، وهي من الحلويات المتداولة بكثرة في البلاد العربية وخصوصاً بلاد الشام، وتقوم ربة كل منزل بتقديمها في كافة المناسبات، مثل : أعياد الميلاد، وتقدم أصابع البسبوسة بجانب المشروبات الباردة، لذلك تحرص ربات البيوت في تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة. طريقة عمل اصابع البسبوسه المرملة طريقة عمل اصابع البسبوسه المرملة لتحضير اصابع البسبوسه يجب اتباع بعض الخطوات لعمل اصابع بسبوسة ناجحة ولذيذة، بالمكونات التالية : مكونات أصابع البسبوسة كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوبان من السميد الناعم.

ملعقة من البيكنج بودر.

كوب من السمن السائح.

مقدار نصف ملعقة من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

حليب حسب الحاجة. طريقة تحضير أصابع البسبوسة توضع المكونات الجافة في وعاء وتخلط جيداً حتى تتجانس كافة المكونات.

بعد ذلك نضيف السمنة المذابة إلى المكونات السابقة، وتقلب المكونات حتى تمتزج مع بعضها.

ثم ننزل بالحليب تدريجياً مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة.

بعد ذلك نشكل عجينة البسبوسة إلى أصابع بحجم مناسب، ثم نضع أصابع البسبوسة المرملة في صينية مدهونة بالسمن في فرن سبق تسخينه على درجة حرارة 180 درجة نضع صينية أصابع البسبوسة، وتترك أصابع البسبوسة لتستوي وتأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك نخرج أصابع البسبوسة من الفرن وتسقى بالشربات ونقوم بتغطيتها لتبرد وتقدم البسبوسة في أطباق التقديم بجانب المشروبات الباردة او تقدم بجانب الشاي حسب الرغبة. أسرار لضمان نجاح البسبوسة من أهم عوامل نجاح البسبوسة التأكد من جودة الدقيق المستخدم.

التأكد من خلط السمن جيداً مع الدقيق.

عدم دهن البسبوسة بالطحينة لعدم تغير طعمها ويفضل دهنها بالسمن أو بالزبدة.

يفضل وضع الشربات الساخن على البسبوسة وهي ساخنة.

للحصول على بسبوسة طرية ومرملة يجب تغطيتها فور خروجها من الفرن. طريقة تحضير أصابع البسبوسةأسرار لضمان نجاح البسبوسة

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