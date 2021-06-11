بدون بيض اسهل طريقة عمل المايونيز في المنزل في غضون دقائق زي الجاهز بالظبط

تعاني الكثير من الأمهات من تناول أطفالها والأسرة بأكملها الأطعمة الجاهزة، وخاصة السندوتشات التي تحتوي على الكثير من أنواع الصلصات المختلفة، مثل الكاتشب والمايونيز، وكما نعلم أن الأمومة غريزة طبيعية تدفع كل أم للحفاظ على صحة أبنائها، لذلك سعت الكثير من الأمهات إلى تحضير المايونيز في المنزل. بدون بيض طريقة عمل المايونيز بدون بيض طريقة عمل المايونيز المكونات: ربع كيلو من النشا.

ماء فاتر.

زيت أبيض نقي.

ملح.

ثلاث معالق كبيرة من الخل.

مضرب كهربائي أو خلاط.

وعاء. طريقة التحضير: نحضر الخلاط أو المضرب الكهربائي وفقا للمتوفر في كل منزل، ثم نقوم بوضع كوب كبير من الماء الفاتر في الخلاط وثلاث معالق كبيرة من الزيت الأبيض وملعقة من الملح الأبيض.

نقوم بخلط هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض، حتى تصبح خليطا متجانسا.

أثناء استمرار الخلط نقوم بوضع النشا تدريجيا في الخلاط، وذلك منعا من حدوث أي تكتلات أثناء عملية تحضير المايونيز بدون بيض.

نستمر في وضع النشا على فترات مع الإستمرار في الخلط مع مراعاة فصل الخلاط كل عشرين ثانية حفاظا على الخلاط من التلف.

بعد الإنتهاء من وضع النشا تدريجيا نستمر في خلط مكونات المايونيز مع بعضها البعض، حتي نحصل علي قوام كريمي.

نحضر وعاء ونضع به خليط المايونيز بدون بيض في الثلاجة لمدة ساعة، وبعدها يتم استخدام المايونيز بجوار البطاطس المقلية والبرجر وجميع الأكلات الأخرى. طريقة أخري لعمل المايونيز طريقة أخري لعمل المايونيز المكونات: كوب كبير من اللبن الرايب.

ملعقة كبيرة من الخل.

ثلاث معالق من الزيت الأبيض النقي.

خلاط.

وعاء. طريقة التحضير: نحضر الخلاط ونقوم بتنظيفه جيدا، ونضع به كوب كبير من اللبن الرايب ومعلقة كبيرة من الخل وثلاث معالق من الزيت الأبيض النقي، ونستمر في خلطهم جيدا.

يستغرق الخلط ثلاث دقائق حتى نحصل على قوام مايونيز متماسك، ثم نضعه في وعاء في الثلاجة لمدة ساعة قبل الإستخدام. الوسوم

تعاني الكثير من الأمهات من تناول أطفالها والأسرة بأكملها الأطعمة الجاهزة، وخاصة السندوتشات التي تحتوي على الكثير من أنواع الصلصات المختلفة، مثل الكاتشب والمايونيز، وكما نعلم أن الأمومة غريزة طبيعية تدفع كل أم للحفاظ على صحة أبنائها، لذلك سعت الكثير من الأمهات إلى تحضير المايونيز في المنزل. بدون بيض طريقة عمل المايونيز بدون بيض طريقة عمل المايونيز المكونات: ربع كيلو من النشا.

ماء فاتر.

زيت أبيض نقي.

ملح.

ثلاث معالق كبيرة من الخل.

مضرب كهربائي أو خلاط.

وعاء. طريقة التحضير: نحضر الخلاط أو المضرب الكهربائي وفقا للمتوفر في كل منزل، ثم نقوم بوضع كوب كبير من الماء الفاتر في الخلاط وثلاث معالق كبيرة من الزيت الأبيض وملعقة من الملح الأبيض.

نقوم بخلط هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض، حتى تصبح خليطا متجانسا.

أثناء استمرار الخلط نقوم بوضع النشا تدريجيا في الخلاط، وذلك منعا من حدوث أي تكتلات أثناء عملية تحضير المايونيز بدون بيض.

نستمر في وضع النشا على فترات مع الإستمرار في الخلط مع مراعاة فصل الخلاط كل عشرين ثانية حفاظا على الخلاط من التلف.

بعد الإنتهاء من وضع النشا تدريجيا نستمر في خلط مكونات المايونيز مع بعضها البعض، حتي نحصل علي قوام كريمي.

نحضر وعاء ونضع به خليط المايونيز بدون بيض في الثلاجة لمدة ساعة، وبعدها يتم استخدام المايونيز بجوار البطاطس المقلية والبرجر وجميع الأكلات الأخرى. طريقة أخري لعمل المايونيز طريقة أخري لعمل المايونيز المكونات: كوب كبير من اللبن الرايب.

ملعقة كبيرة من الخل.

ثلاث معالق من الزيت الأبيض النقي.

خلاط.

وعاء. طريقة التحضير: نحضر الخلاط ونقوم بتنظيفه جيدا، ونضع به كوب كبير من اللبن الرايب ومعلقة كبيرة من الخل وثلاث معالق من الزيت الأبيض النقي، ونستمر في خلطهم جيدا.

يستغرق الخلط ثلاث دقائق حتى نحصل على قوام مايونيز متماسك، ثم نضعه في وعاء في الثلاجة لمدة ساعة قبل الإستخدام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون بيض اسهل طريقة عمل المايونيز في المنزل في غضون دقائق زي الجاهز بالظبط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.