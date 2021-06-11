بمقادير هشة وخفيفة طريقة عمل كيكة الزبادي الاقتصادية في المنزل خطوة بخطوة

تعتبر الكيكة من اشهى الحلويات وألذها في جميع أنحاء العالم، بالرغم من تعدد الطرق التي يتم بها تحضير الكيكة واختلاف المكونات من بلد الى اخرى، لكن الكيكة من أسهل الأكلات التي يتم تحضيرها مكوناتها اقتصادية جدا وغير مكلفة وموجودة في كل منزل، حيث تحتوي الكيكة على عناصر غذائية هامة تسهم بشكل كبير في بناء الجسم. طريقة عمل كيكة الزبادي الإقتصادية طريقة عمل كيكة الزبادي الإقتصادية المكونات: كوب دقيق.

ربع كوب من الزبادي.

ثلاث بيضات.

ربع كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.

معلقة من السكر المطحون.

مكعب زبدة.

صينية.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكينج باودر. طريقة تحضير كيكة الزبادي نحضر وعاء نظيف، ونقوم بوضع ربع كوب من الزبادي وثلاث بيضات وملعقة كبيرة من عصير البرتقال والماء وملعقة كبيرة من السكر المطحون.

نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض، حتى تصبح خليطا واحدا، حيث يمكن استخدام المضرب الكهربائي او المضرب اليدوي أو استخدام الأيدي في العجن.

نحضر طبق نظيف ونضع به كوب من الدقيق، ونقوم بنخله جيدا، وبعد ذلك نضع معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة صغيرة من البيكينج باودر، ونقوم بتقليب هذه المكونات الجافة مع بعضها البعض حتى تصبح خليطا متجانسا.

نقوم بالاستمرار في عجن المكونات السائلة وننزل تدريجيا بالمكونات الجافة الدقيق والفانيليا والبيكنج باودر تدريجيا مع الإستمرار في التقليب، حتي نحصل علي قوام كريمي متماسك.

نحضر صينية ونضع بها مكعب الزبدة، ونقوم بتوزيع في جميع أجزاء الصينية، ثم نضع رشة من الدقيق، ثم نضع خليط كيكة الزبادي.

نقوم بإشعال النار في الفرن لمدة خمس دقائق، لكي يتم توزيع الحرارة في جميع أجزاء الفرن.

نقوم بوضع صينية كيكة الزبادي في الفرن على نار هادئة لمدة سبع دقائق حتى تتم عملية التسوية.

تقدم كيكة الزبادي ساخنة مع الشاي. طريقة تحضير كيكة الزبادي الوسوم

تعتبر الكيكة من اشهى الحلويات وألذها في جميع أنحاء العالم، بالرغم من تعدد الطرق التي يتم بها تحضير الكيكة واختلاف المكونات من بلد الى اخرى، لكن الكيكة من أسهل الأكلات التي يتم تحضيرها مكوناتها اقتصادية جدا وغير مكلفة وموجودة في كل منزل، حيث تحتوي الكيكة على عناصر غذائية هامة تسهم بشكل كبير في بناء الجسم. طريقة عمل كيكة الزبادي الإقتصادية طريقة عمل كيكة الزبادي الإقتصادية المكونات: كوب دقيق.

ربع كوب من الزبادي.

ثلاث بيضات.

ربع كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.

معلقة من السكر المطحون.

مكعب زبدة.

صينية.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكينج باودر. طريقة تحضير كيكة الزبادي نحضر وعاء نظيف، ونقوم بوضع ربع كوب من الزبادي وثلاث بيضات وملعقة كبيرة من عصير البرتقال والماء وملعقة كبيرة من السكر المطحون.

نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض، حتى تصبح خليطا واحدا، حيث يمكن استخدام المضرب الكهربائي او المضرب اليدوي أو استخدام الأيدي في العجن.

نحضر طبق نظيف ونضع به كوب من الدقيق، ونقوم بنخله جيدا، وبعد ذلك نضع معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة صغيرة من البيكينج باودر، ونقوم بتقليب هذه المكونات الجافة مع بعضها البعض حتى تصبح خليطا متجانسا.

نقوم بالاستمرار في عجن المكونات السائلة وننزل تدريجيا بالمكونات الجافة الدقيق والفانيليا والبيكنج باودر تدريجيا مع الإستمرار في التقليب، حتي نحصل علي قوام كريمي متماسك.

نحضر صينية ونضع بها مكعب الزبدة، ونقوم بتوزيع في جميع أجزاء الصينية، ثم نضع رشة من الدقيق، ثم نضع خليط كيكة الزبادي.

نقوم بإشعال النار في الفرن لمدة خمس دقائق، لكي يتم توزيع الحرارة في جميع أجزاء الفرن.

نقوم بوضع صينية كيكة الزبادي في الفرن على نار هادئة لمدة سبع دقائق حتى تتم عملية التسوية.

تقدم كيكة الزبادي ساخنة مع الشاي. طريقة تحضير كيكة الزبادي

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