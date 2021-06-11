كيف يمكن استخدام زيت الترمس المر للتخلص من الشعر

زيت الترمس المر للتخلص من الشعر، هناك مجموعة من الدراسات التي أثبتت أن الترمس المر ذو فوائد فعالة للجسم أو البشرة نتيجة لغناه بعناصر غذائية مثل عنصر الحديد والزنك وفيتامينات مثل فيتامين پ وألياف وبروتينات متنوعة تفيد العناية بالجسم بطرق عديدة سواء كانت بتناول الترمس المر أو باستخدام وصفات الترمس المر كما أن زيت الترمس المر المستخرج منه ثبت فاعليته في التقليل من ظهور شعر الجسم لهذا نقدم لكم المزيد من المعلومات عن زيت الترمس المر لشعر الجسم.

زيت الترمس المر لتخفيف الشعر

نظرًا لاهتمام المرأة الشديد بطرق إزالة الشعر سواء كانت الطرق الطبيعية أو غيرها فإننا نعرفكم على فوائد الترمس المر لإزالة الشعر حيث أثبت فاعليته في تقليل شعر الجسم وخاصةً الشعر بالمناطق الحساسة وفي البشرة ومن فوائده:

بعد إزالة الشعر يتم تطبيق زيت الترمس المر ليقوم بدوره في تأخير ظهور الشعر على الجسم حتى يختفي مع الوقت.

يعطي مظهر أفضل للجسم بعد إزالة الشعر مع الاستمرار من حيث أنه يخلصكِ من جلد الإوزة ويجعل الجلد ناعمًا.

يستخدم على البشرة لإخفاء الكلف وآثار الشمس والبقع الداكنة كما ويجعل البشرة كأنها لامعة وحيوية.

يعمل على تنعيم وشد الجلد مما يساعد في تأخير ظهور علامات التقدم بالعمر.

يدخل في أنواع عديدة ومختلفة من مستحضرات التجميل وخاصةً الكريمات المخصصة للوقاية من الشمس.

يخفي آثار الحبوب مثل حب الشباب ويجعل الجلد رطبًا ومرنًا وصحيًا.

طرق استخدام زيت الترمس المر

يستخدم زيت الترمس المر بأكثر من طريقة حسب المشكلة:

تنظيف البشرة بزيت الترمس المر

لتنظيف البشرة بعمق نستخدم خليط ملعقة حليب و2 ملعقة ترمس بودرة وملعقة زيت ترمس مر مع ملعقة عسل وكمية من ماء الورد وبعد الخلط يتم تطبيق العجينة على البشرة ربع ساعة.

تقليل نمو الشعر بزيت الترمس المر

حيث يتم تدليك المنطقة المزال منها الشعر بزيت الترمس والمنطقة رطبة كل يوم حتى عملية إزالة الشعر القادمة بمعدل 2 مرة باليوم.

تقشير الجلد بزيت الترمس المر

للتخلص من الجلد الميت بزيت الترمس المر نحضر خليط من ملعقة زبادي وملعقة زيت ترمس وملعقة ترمس بودرة ونستخدم الوصفة على الوجه وبعد خمس دقائق نفرك دائريًا.