فوائد زيت الليمون الجمالية للبشرة الصحية الناعمة

فوائد زيت الليمون الجمالية للبشرة، زيت الليمون من الزيوت الطبيعية الأساسية التي تدخل في عدد كبير من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة لمكوناته العلاجية والرائعة التي تساعد في الحصول على بشرة الأحلام كما أنه من الزيوت العطرية أي أنه يعطي رائحة نفاذة وجميلة عند وضعه على البشرة والجسم تعرفي معنا أكثر على فوائد زيت الليمون للبشرة.

فوائد جمالية من زيت الليمون للعناية بالبشرة

جميع الأسباب التالية هي ما تجعل زيت الليمون الحل المثالي لجميع مشاكل البشرة:

غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة ويقوم بقتل البكتيريا المتواجدة بين خلايا البشرة والتي قد تتسبب في ظهور حب الشباب والبثور.

مضادات الأكسدة الموجودة به كذلك تعمل على تفتيح الجلد والبشرة وتقلل من حدوث التهابات البشرة.

يمكن استخدامه للتسريع من التئام الجروح بما في ذلك الآثار التي تتركها الحبوب على البشرة.

يستخدم كمقشر طبيعي لخلايا الجلد الميتة التي تسد مسام البشرة وتجعلها لا تتنفس.

كما ويساعد في التسهيل من التنفس لمن يعانون ضيق التنفس أو مشكلات التنفس من خلال التخفيف بزيت آخر واستنشاقه.

يفضل ألا يتم التعرض للشمس عند تطبيق زيت الليمون لعدم التعرض لاحمرار البشرة وتهيجها.

طرق متنوعة للاستفادة بزيت الليمون للبشرة

طرق استخدام زيت الليمون للبشرة تختلف حسب نوع المشكلة المراد حلها بالبشرة فمثلًا:

للقضاء على الحبوب

كما ذكرنا فهو يحتوي على خصائص علاجية للتخلص من حب الشباب فيتم خلطه مع زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا وبقطنة صغيرة نبللها بالزيت ويتم مسح الوجه بها كل يوم قبل الذهاب للنوم.

غسول للبشرة

هناك أنواع من مستحضرات التجميل وخاصةً غسولات البشرة يدخل بها زيت الليمون لزيادة فاعليتها في التنظيف لهذا السبب يمكن إضافة قطرة واحدة منه للغسول عند تطبيقه على الوجه لنظافة أقوى ولكن لا يجب استخدامه أكثر من مرة باليوم حتى لا تجف البشرة.

للاسترخاء

في حوض الاستحمام يتم وضع 10 قطرات زيت ليمون وكوب زيت لافندر لحوض الاستحمام الدافئ والاسترخاء به للشعور بالراحة وتحسين المزاج.