زبدة الكاكاو للشعر والبشرة أهم الفوائد وكيفية الاستخدام

فوائد زبدة الكاكاو للشعر والبشرة، تعطينا الطبيعة أكثر من طريقة للعناية بأنفسنا وبشرتنا وأجسامنا وتلك الطرق خالية من أي مواد ضارة مثل الكيماويات المتواجدة في المستحضرات الجاهزة وكان من ضمن تلك الطرق أو المكونات الطبيعية زبدة الكاكاو التي تستخدم لأكثر من طريقة للعناية بالشعر.

زبدة الكاكاو للعناية بالشعر

تعددت فوائد زبدة الكاكاو الجمالية فهي مفيدة للبشرة وللشعر أيضًا لأنها غنية بأحماض دهنية تجعل الشعر ناعمًا وخاليًا من أي تشابكات أو تجاعيد كما أنها تعطي للشعر رائحة محببة ومن فوائدها للشعر:

تستخدم كبلسم لترطيب الشعر للتسهيل من تصفيفه.

تحفز زيوت الشعر الطبيعية على الخروج لأهميتها وفائدتها الكبرى في جعل فروة الشعر رطبة وصحية وخالية من البكتيريا والقشرة.

تسهل من تسريح الشعر بعد الاستحمام وبدون الاستحمام.

تعمل على تقوية الشعر من الجذور وتخفيف تساقطه.

تعالج أطراف الشعر المتقصفة بشكل ملحوظ.

تجعل الشعر ناعمًا ولامعًا وأكثر حيوية.

العناية بالبشرة بزبدة الكاكاو

تحسن زبدة الكاكاو من شكل البشرة وحيوية الجلد لأنها غنية بمضادات الأكسدة كما ولها فوائد عديدة أخرى للبشرة:

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة بها بتكوين طبقة واقية حول الجلد من العوامل الجوية وأي آثار قد تضر البشرة كما وتزيد من رطوبة البشرة من خلال إنتاج كميات أكبر من الكولاجين.

بها أحماض دهنية عديدة تحمي البشرة من الجفاف وتزيد من رطوبة البشرة والتي تمتد لساعات طويلة.

مناسبة مع المصابين بالإكزيما وتقليل آثارها على البشرة.

استخدام زبدة الكاكاو للشعر

زبدة الكاكاو لينة ولكنها متماسكة قبل الاستخدام يجب أن يتم تفكيكها بالتسخين أو بالفرك بين الأصابع وبعد هذا يتم استخدامها بإحدى الطرق التالية للشعر: