بتتبيلة وطعم ألذ من المطاعم طريقة عمل الفراخ المشوية في 10 دقائق مش هتشتريها من بره

الفراخ مصدر كبير من مصادر البروتين، وتعتبر من اكثر الأطعمة الغنية بالبروتين اللازم لبناء الجسم، حيث تمد الجسم بجميع العناصر الغذائية اللازمة لنمو الجسم، وتتعد طرق تحضير الفراخ فمن أشهي الأطباق الدجاج المشوي، فهو سهل التحضير ومكوناته اقتصادية للغاية وغير مكلفة. طريقة عمل الفراخ المشوية طريقة عمل الفراخ المشوية المكونات: فرخة.

بصل.

ثوم.

ليمون.

توابل.

معلقة كبيرة من الخل.

طماطم.

علبة زبادي.

سكينة.

مكعب زبدة. طريقة التحضير نحضر الدجاجة ونقوم بتنظيفها جيدا، ونضعها في وعاء، ونضع به كوب كبير من الماء البارد، ثم نضع به معلقة كبيرة من الملح الأبيض، ونترك الدجاجة لمدة ساعة، لكي يتم نقعها جيدا وتتخلص من جميع الشوائب.

نحضر الخلاط ونقوم بتقشير البصل، وبعدها نغسله جيدا ونقوم بتقطيعه الي مكعبات ونضعها في الخلاط.

نقوم بتقشير ثلاث فصوص من الثوم ونضعها في الخلاط.

نضع معلقة كبيرة من عصير الخل، وثلاث معالق كبيرة من التوابل ومعلقة كبيرة من الملح الأبيض ومعلقة كبيرة من عصير الليمون.

نقوم بتقطيع ثمرة من الطماطم، ونقوم بتقطيعها الي مكعبات ونضعها في الخلاط، وبعدها نحضر علبة زبادي، ونقوم بوضعها في الخلاط.

نقوم بخلط هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض لمدة ثلاث دقائق، حتي يصيح خليطا متجانسا.

نقوم بتصفية الدجاجة من الماء، ونضعها في وعاء أخر ونحضر سكينة، ونقوم بعمل فتحات صغيرة في أجزاء الدجاجة.

نضيف الخليط علي الدجاجة، ونقوم بتوزيع الخليط في جميع أجزاء الدجاجة، ونضع خليط في الفتحات التي قمنا بفتحها في الدجاجة.

نحضر صينية ونضع بها مكعب من الزبدة بها، وبعدها نضع الدجاجة والخلطة في الصينة.

نشعل الفرن علي درجة حرارة متوسطة، ونضع صينية الفراخ في الفرن نتركها لمدة 20 دقيقة او حسب حجم الدجاجة.

تقدم الفراخ المشوية بجوار العيش البلدي والطحينة. طريقة التحضير الوسوم

الفراخ مصدر كبير من مصادر البروتين، وتعتبر من اكثر الأطعمة الغنية بالبروتين اللازم لبناء الجسم، حيث تمد الجسم بجميع العناصر الغذائية اللازمة لنمو الجسم، وتتعد طرق تحضير الفراخ فمن أشهي الأطباق الدجاج المشوي، فهو سهل التحضير ومكوناته اقتصادية للغاية وغير مكلفة. طريقة عمل الفراخ المشوية طريقة عمل الفراخ المشوية المكونات: فرخة.

بصل.

ثوم.

ليمون.

توابل.

معلقة كبيرة من الخل.

طماطم.

علبة زبادي.

سكينة.

مكعب زبدة. طريقة التحضير نحضر الدجاجة ونقوم بتنظيفها جيدا، ونضعها في وعاء، ونضع به كوب كبير من الماء البارد، ثم نضع به معلقة كبيرة من الملح الأبيض، ونترك الدجاجة لمدة ساعة، لكي يتم نقعها جيدا وتتخلص من جميع الشوائب.

نحضر الخلاط ونقوم بتقشير البصل، وبعدها نغسله جيدا ونقوم بتقطيعه الي مكعبات ونضعها في الخلاط.

نقوم بتقشير ثلاث فصوص من الثوم ونضعها في الخلاط.

نضع معلقة كبيرة من عصير الخل، وثلاث معالق كبيرة من التوابل ومعلقة كبيرة من الملح الأبيض ومعلقة كبيرة من عصير الليمون.

نقوم بتقطيع ثمرة من الطماطم، ونقوم بتقطيعها الي مكعبات ونضعها في الخلاط، وبعدها نحضر علبة زبادي، ونقوم بوضعها في الخلاط.

نقوم بخلط هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض لمدة ثلاث دقائق، حتي يصيح خليطا متجانسا.

نقوم بتصفية الدجاجة من الماء، ونضعها في وعاء أخر ونحضر سكينة، ونقوم بعمل فتحات صغيرة في أجزاء الدجاجة.

نضيف الخليط علي الدجاجة، ونقوم بتوزيع الخليط في جميع أجزاء الدجاجة، ونضع خليط في الفتحات التي قمنا بفتحها في الدجاجة.

نحضر صينية ونضع بها مكعب من الزبدة بها، وبعدها نضع الدجاجة والخلطة في الصينة.

نشعل الفرن علي درجة حرارة متوسطة، ونضع صينية الفراخ في الفرن نتركها لمدة 20 دقيقة او حسب حجم الدجاجة.

تقدم الفراخ المشوية بجوار العيش البلدي والطحينة. طريقة التحضير

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