نقطة واحدة هتخلي شعرك الخشن والمجعد جدا سايح زي الحرير من أول أستعمال

من أكثر الأشياء التي تزعج أي سيدة هو الشعر الخشن أو المجعد، فعندما تمتلك الفتاة شعر خشن فهذا يجعلها تشعر بعدم السعادة وتشعر أحيانا بالاكتئاب والحرج دائما، لهذا السبب تسعي كل السعي وراء الحل المناسب لتنعيم الشعر بكل سهولة وبدون تعقيد، ومن أفضل الحلول المناسبة هو إستخدام الخلطات الطبيعية لأن المكونات الطبيعية بوجه عام لها فائدة كبري في إعطاء الشعر الحيوية والنعومة الكاملة، وقد توجد حلول غير مناسبة حيث أنها تكون ضارة بصحة الشعر، فمن ضمن هذه الحلول هي إستخدام أدوات الشعر الكهربائية الساخنة التي تفرد الشعر الخشن أو المجعد، وأن يوجد عدد كبير من النساء يقومون بعمل الكرياتين لتنعيم الشعر كالحرير.

ولكن إستخدام الكرياتين قد يدهور الشعر تماما وبعد مرور فترة من الوقت، قد يعود الشعر كما هو خشن ومجعد وتلجأ الفتاة إلي حلول أخري، لذلك من البداية لابد من البحث جيدا عن الأشياء المفيدة والتي تؤثر علي الشعر تأثير إيجابي وتكون نتائجه معروفه، ومن الأفضل مع إستخدام خلطة من هذه الخلطات الطبيعية للشعر لابد من إستعمال شامبو يناسب نوع الشعر للإستفادة منه، وأيضا عند استعمال البلسم لابد أن يكون مناسب لنوع الشعر، وينصح بعدم غسل الشعر كثيرا وباستمرار أو بشكل يومي لأنه هذا قد يضر الشعر، ولكن لابد من تنظيفه جيدا والإهتمام به وتمشيطه بشكل مستمر باستخدام مشط خشبي.

خلطة فرد الشعر الخشن

المكونات :

كمية مناسبة من العسل الأبيض الدافئ.

كمية مناسبة من زيت جوز الهند.

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

يتم تجهيز وعاء ونضع في هذا الوعاء كمية من العسل الأبيض الدافئ، وكمية من زيت جوز الهند وزيت الزيتون ويتم مزجهم مع بعض بطريقة جيدة.

قومي بوضع هذا المزيج علي شعرك من الجذور وحتي الأطراف.

ضعي كيس بلاستيك علي شعرك بعد وضع المزيج، ونتركها علي الشعر حوالي ثلاثين دقيقة تقريبا.

وبعد نصف ساعة قومي بغسل شعرك بطريقة جيدة بالماء والشامبو المناسب.

طريقة التحضير