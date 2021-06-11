خلطة الكركم السحرية لتبييض وتفتيح المناطق الداكنة في الجسم كله مهما كان السواد

يعتبر الكركم نوع من أنواع التوابل المميزة والذي يمكن إستخدامه في وصفات أو أكلات كثيرة، ويدخل أيضا مثل مكون طبيعي في بعض الخلطات أو الوصفات الطبيعية التي تفيد الجسم بشكل كبير في تفتيحه وتبييضه ولكن بطريقة صحية وآمنة، حيث له فاعلية كبيرة وقوة تأثير إيجابي علي الجسم وبالتحديد المناطق الداكنة التي توجد بالجسم، فقد يكون الكركم له مكانه كبيرة جدا من بين كل المكونات أو المواد الطبيعية فيعد هو الأفضل بينهم، فمن الممكن أن يتم استخدام الكركم في منتجات مستحضرات التجميل، وهذا يرجع لأهميته الكبرى وفائدته بالنسبة للشعر والوجه وبشرة الجسم، خلطة تفتيح المناطق الداكنة بالكركم خلطة تفتيح المناطق الداكنة بالكركم المكونات : كمية من مسحوق الكركم.

كمية من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كمية من السكر الخشن.

ملعقة من ماء الورد. طريقة تحضير خلطة الكركم في البداية قومي بتنظيف المناطق الداكنة المراد تفتيحها ويتم تجفيفها تماما، وبعد ذلك جهزي طبق وضعي به كمية من السكر الخشن وكمية من زيت الزيتون فقط، وقومي مزج المكونين معا ويتم وضعهم علي المناطق التي يتم تفتيحها.

ثم قومي بفرك السكر وزيت الزيتون علي هذه المناطق ولكن بحركة دائرية، وهذا لإزالة الجلد الميت الذي يوجد في هذه المناطق.

وبعد وضع السكر وزيت الزيتون الذي تم استخدامه بالفعل، قومي بتحضير طبق ونضع به كمية من مسحوق الكركم، ثم ضيفي كمية من ماء الورد وعصير الليمون وقومي بخلطهم بطريقة جيدة.

يتم وضع هذه الخلطة علي كل المناطق الداكنة ونتركه لمدة ربع ساعة فقط، وبعد ذلك يتم فرك هذه الخلطة من علي هذه المناطق ثم قومي بغسلها باستخدام الماء الفاتر، ومن الأفضل أن تستخدمي كريم مرطب لهذه المناطق فلابد من تكرار هذه الخلطة يوميا ولمدة أسبوع للحصول علي بشرة بيضاء في هذه المناطق. طريقة تحضير خلطة الكركم الوسوم

يعتبر الكركم نوع من أنواع التوابل المميزة والذي يمكن إستخدامه في وصفات أو أكلات كثيرة، ويدخل أيضا مثل مكون طبيعي في بعض الخلطات أو الوصفات الطبيعية التي تفيد الجسم بشكل كبير في تفتيحه وتبييضه ولكن بطريقة صحية وآمنة، حيث له فاعلية كبيرة وقوة تأثير إيجابي علي الجسم وبالتحديد المناطق الداكنة التي توجد بالجسم، فقد يكون الكركم له مكانه كبيرة جدا من بين كل المكونات أو المواد الطبيعية فيعد هو الأفضل بينهم، فمن الممكن أن يتم استخدام الكركم في منتجات مستحضرات التجميل، وهذا يرجع لأهميته الكبرى وفائدته بالنسبة للشعر والوجه وبشرة الجسم، خلطة تفتيح المناطق الداكنة بالكركم خلطة تفتيح المناطق الداكنة بالكركم المكونات : كمية من مسحوق الكركم.

كمية من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كمية من السكر الخشن.

ملعقة من ماء الورد. طريقة تحضير خلطة الكركم في البداية قومي بتنظيف المناطق الداكنة المراد تفتيحها ويتم تجفيفها تماما، وبعد ذلك جهزي طبق وضعي به كمية من السكر الخشن وكمية من زيت الزيتون فقط، وقومي مزج المكونين معا ويتم وضعهم علي المناطق التي يتم تفتيحها.

ثم قومي بفرك السكر وزيت الزيتون علي هذه المناطق ولكن بحركة دائرية، وهذا لإزالة الجلد الميت الذي يوجد في هذه المناطق.

وبعد وضع السكر وزيت الزيتون الذي تم استخدامه بالفعل، قومي بتحضير طبق ونضع به كمية من مسحوق الكركم، ثم ضيفي كمية من ماء الورد وعصير الليمون وقومي بخلطهم بطريقة جيدة.

يتم وضع هذه الخلطة علي كل المناطق الداكنة ونتركه لمدة ربع ساعة فقط، وبعد ذلك يتم فرك هذه الخلطة من علي هذه المناطق ثم قومي بغسلها باستخدام الماء الفاتر، ومن الأفضل أن تستخدمي كريم مرطب لهذه المناطق فلابد من تكرار هذه الخلطة يوميا ولمدة أسبوع للحصول علي بشرة بيضاء في هذه المناطق. طريقة تحضير خلطة الكركم

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