اسرار صبغ الشعر باللون البني اللامع في البيت بمكونات طبيعية 100 %

اسرار صبغ الشعر باللون البني اللامع، يعتبر لون الشعر البني من أكثر ألوان الشعر جاذبية وجمالًا فهو لون له رونقه الخاص به ومميز عن باقي الألوان الموجودة في صبغات الشعر، وتلجأ البنات دائمًا عند عمل لوك جديد لهم إلى صبغ شعرهن باللون البني ولكن الصبغات المعتاد عليها في صالونات التجميل مليئة بالمواد الكيميائية التي تتلف الشعر وتضر فروة الرأس والبصيلات وتتسبب في تساقطه بشكل ملحوظ لذا من الأفضل أن تعتمد النساء على المواد الطبيعية التي توجد في المنازل من أجل صبغ شعرهن باللون المفضل لديهن سواء اللون البني أو أي لون آخر.

اسرار صبغ الشعر باللون البني اللامع في البيت

يعد الشاي الأسود من المكونات الطبيعية الموجودة في كل بيت وهو من أكثر المكونات التي يمكن استخدامها من أجل صبغ الشعر باللون البني حيث أنه يعطي نتيجة قوية على الشعر بالإضافة إلى أنه فعال جدًا في القضاء على اللون الأبيض في الشعر ومكونات وطريقة هذه الوصفة عبارة عن:

مكونات الوصفة

عدد 5 أكياس من الشاي الأسود

2 كوب من المياه

أي نوع بلسم مناسب للشعر “الخطوة اختيارية”

كمية قليلة من المرمية

أولًا تقوم السيدة بغلي أكياس الشاي مع الماء جيدًا.

ثانيًا بعد تمام الغليان تقوم بإضافة البلسم على الشاي واستمرار التقليب حتى يتجانس المزيج جيدًا.

ثالثًا قومي بوضع المزيج على شعرك ويمكنك إضافة المرمية على على المزيج حتى يتركز اللون أكثر.

رابعًا اتركي المزيج على شعرك مدة تزيد عن ساعة وكلما كثرت المدة كلما تركز اللون أكثر.

خامسًا قومي بشطف شعرك جيدًا باستخدام الماء والشامبو الملائم لنوعية شعرك.

افضل صبغة شعر بني فاتحطريقة صبغ الشعر باللون البني

قشرة عين الجمل لا يجب أن تتخلصي منها على الإطلاق فهي لها تأثير قوي على صبغة الشعر باللون البني الجذاب وطريقة استخدامها تتمثل في النقاط التالية: