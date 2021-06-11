لن تصدقي مفعول كريم النشا لفرد وتنعيم الشعر الخشن اقوي كيراتين طبيعي منزلي خلال ساعتين

مفعول كريم النشا لفرد وتنعيم الشعر الخشن، يمكن لأي فتاة الحصول على شعر مفرود أملس بعدة طرق، فهناك مكواة الشعر التي تفرد الشعر بالكامل خلال دقائق، كما يوجد مواد الفرد التي تمنح الشعر مظهر أملس لمدة لا تقل عن سنة، ولكن جميع الطرق السابقة تضر الشعر كثيراً، ويتحول الشعر بعد أن يزول تأثيرها إلى حالة أسوء مما كان عليه قبل استخدامها، لذلك من الأفضل محاولة فرد الشعر بطرق طبيعية، يتم الاعتماد فيها على مواد طبيعية متوفرة في كل منزل.

لن تصدقي مفعول كريم النشا لفرد وتنعيم الشعر الخشن

الموز من الفواكه الغنية بمادة البوتاسيوم، وتلك المادة لها دور كبير في فرد الشعر، لذلك يتم هرس حبة متوسطة منه، وبعد ذلك نضيف لها بعض من زيت الزيتون بالتدريج حتى نحصل على خليط متجانس، نقوم بعد ذلك بتطبيق الخليط على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف، وبعد ذلك نقوم بتغطية الشعر لمدة لا تقل عن ساعة كاملة، وبعد ذلك نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو أو البلسم الطبي، وبعد أن يجف الشعر نلاحظ نعومة وانسيابية كبيرة في مظهره، ويتم المواظبة على هذه الطريقة مرة كل أسبوع للحفاظ على نعومة الشعر وانسيابه.

افضل انواع فرد الشعر الدائم

لاستخدام النشا في فرد الشعر نحتاج إلى ربع كوب منه ونصف كوب من حليب جوز الهند، نقوم بخلطهم سوياً، وبعد ذلك يتم تطبيق الخليط على الشعر بالكامل، ثم نقوم بتغطية الشعر ونترك الخليط ساعتين عليه، وبعد غسله وتجفيفه نلاحظ تغير في مظهره، وللحصول على نتيجة أفضل نقوم بتطبيق هذه الوصفة مرة أو مرتين كل أسبوع.

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يتم خلط حبة واحدة من البيض مع نصف كوب من زيت الزيتون، وبعد ذلك يتم تطبيق الخليط على كامل الشعر، وبعد ذلك نقوم بتغطية الشعر ونتركه ليلة كاملة، وفي الصباح يتم غسل الشعر بالماء والبلسم، ويتم تطبيق هذه الوصفة مرتين في الشهر للحصول على أفضل النتائج.

فرد الشعر بالحليب

يتم وضع نصف كوب من الحليب في زجاجة بخاخ، وبعد ذلك يتم رش الحليب على كامل الشعر، ويترك الشعر على هذه الحالة لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعد ذلك يتم غسله، ومن الأفضل تكرار هذه الطريقة مرتين كل أسبوع لفرد الشعر بشكل طبيعي.