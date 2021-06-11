خلطات هندية لتنعيم الشعر المجعد والحصول عليه ناعم كالحرير خلال أسبوع فقط

نقدم لجميع الفتيات والسيدات في هذا المقال خلطات هندية لتنعيم الشعر المجعد، حيث أن النساء في الهند تشتهر بالشعر الناعم كالحرير والطويل القوي، ولذلك يتساءل الجميع عن سر هذه النعومة والكثافة، وهذا ما سنجاوب عنه لكم في مقالنا هذا، وتعتبر هذه الخلطات سهلة جداً، ويمكن تحضيرها في البيت دون أي مجهود، وكذلك لا تعتبر مكلفة أبداً لأنها تعتمد على المكونات الطبيعية التي تتواجد في كل بيت. خلطة هندية لتنعيم الشعر المجعد خلطة هندية لتنعيم الشعر المجعد مكونات الوصفة: أربعة ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند.

ملعقتين كبار من العسل الأبيض.

كبسولة من فيتامين e.

ملعقة من الشاي. طريقة تطبيق هذه الوصفة: في وعاء نقوم بوضع هذه المكونات مع بعضها البعض.

ونقوم بخلطهم بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على فروة الرأس والشعر من الجذور إلى الأطراف.

ونغطيه بالغطاء البلاستيكي، ثم نتركه لمدة ربع ساعة.

بعد مرور الوقت يجب غسل الشعر جيداً بالماء البارد والشامبو للتخلص من الخليط تماماً.

ننصحكم بتكرار هذه الوصفة كل أسبوع للتمتع بنتيجة أفضل. وصفة تنعيم الشعر الخشن وصفة تنعيم الشعر الخشن مكونات الوصفة: أربعة ملاعق كبار من جل الصبار.

ثمرة من الليمون.

خمسة قطرات من زيت النعناع. طريقة تطبيق هذه الوصفة: نقوم بوضع هذه المكونات مع بعضها في وعاء.

ثم نخلطها بشكل جيد مع بعضها البعض.

نقوم بغسل الشعر وتنظيفه جيداً بالشامبو.

وعلى شعر مبلول نقوم بتطبيق الوصفة وتوزيعها على الفروة والشعر كله.

ونتركها حوالي 10 دقائق على الأقل.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر أو البارد.

سوف تحصلون على نتيجة مبهرة من أول مرة.

يمكن تكرار الوصفة مرة كل أسبوع على الأقل للحفاظ على النتيجة والشعر الناعم. الوسوم

نقدم لجميع الفتيات والسيدات في هذا المقال خلطات هندية لتنعيم الشعر المجعد، حيث أن النساء في الهند تشتهر بالشعر الناعم كالحرير والطويل القوي، ولذلك يتساءل الجميع عن سر هذه النعومة والكثافة، وهذا ما سنجاوب عنه لكم في مقالنا هذا، وتعتبر هذه الخلطات سهلة جداً، ويمكن تحضيرها في البيت دون أي مجهود، وكذلك لا تعتبر مكلفة أبداً لأنها تعتمد على المكونات الطبيعية التي تتواجد في كل بيت. خلطة هندية لتنعيم الشعر المجعد خلطة هندية لتنعيم الشعر المجعد مكونات الوصفة: أربعة ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند.

ملعقتين كبار من العسل الأبيض.

كبسولة من فيتامين e.

ملعقة من الشاي. طريقة تطبيق هذه الوصفة: في وعاء نقوم بوضع هذه المكونات مع بعضها البعض.

ونقوم بخلطهم بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على فروة الرأس والشعر من الجذور إلى الأطراف.

ونغطيه بالغطاء البلاستيكي، ثم نتركه لمدة ربع ساعة.

بعد مرور الوقت يجب غسل الشعر جيداً بالماء البارد والشامبو للتخلص من الخليط تماماً.

ننصحكم بتكرار هذه الوصفة كل أسبوع للتمتع بنتيجة أفضل. وصفة تنعيم الشعر الخشن وصفة تنعيم الشعر الخشن مكونات الوصفة: أربعة ملاعق كبار من جل الصبار.

ثمرة من الليمون.

خمسة قطرات من زيت النعناع. طريقة تطبيق هذه الوصفة: نقوم بوضع هذه المكونات مع بعضها في وعاء.

ثم نخلطها بشكل جيد مع بعضها البعض.

نقوم بغسل الشعر وتنظيفه جيداً بالشامبو.

وعلى شعر مبلول نقوم بتطبيق الوصفة وتوزيعها على الفروة والشعر كله.

ونتركها حوالي 10 دقائق على الأقل.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر أو البارد.

سوف تحصلون على نتيجة مبهرة من أول مرة.

يمكن تكرار الوصفة مرة كل أسبوع على الأقل للحفاظ على النتيجة والشعر الناعم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطات هندية لتنعيم الشعر المجعد والحصول عليه ناعم كالحرير خلال أسبوع فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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