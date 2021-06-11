وصفة تطويل الرموش وتكثيفها في أسبوعين بدون مجهود وبدون استخدام ماسكرا تضرك

الرموش الطويلة والكثيفة رغبة الفتيات والنساء طوال الوقت وهذا هدف جميل حقًا لأنه يعطي للعين مظهر مميز وبارز وينعكس على صاحبة الرموش الطويلة وتزيد ثقتها بنفسها في تلك الحالة، والسبب في قصر وضعف الرموش مختلف قد يكون سبب وراثي أو قلة التغذية وسوء النظام الغذائي أو عدم العناية بالرموش وتنظيفها، ولعدم التشتيت في اتباع أفضل طريقة للعناية بالرموش لتطويلها نعرض لكم وصفة تطويل الرموش وتكثيفها.

وصفة تطويل الرموش وتكثيفها في أسبوعين

هناك أكثر من خلطة وطريقة لتطويل الرموش في مدة بسيطة مثل:

وصفة الليمون لتكثيف الرموش

نحتاج بتلك الوصفة إلى ملعقة زيت زيتون وملعقة مثلها من قشور الليمون المبشورة والمجففة تمامًا وتستخدم هكذا:

يوضع الليمون مع زيت الزيتون في وعاء صغير محكم الغلق.

يرج الزيت مع قشور الليمون جيدًا وتترك الوعاء طوال الليل في مكان بعيد عن الضوء.

وفي اليوم التالي قبل النوم تستخدم فرشاة ماسكارا قديمة أو قطعة قطن نظيفة ونغمسها في الوصفة وتمرر على الرموش برفق من الجذور للأطراف مع الحرص على عدم لمسها للعين.

في الصباح عند الاستيقاظ يستخدم ماء دافئ لغسل الرموش.

وصفة زيت اللافندر لتطويل الرموش

نحتاج إلى كمية متساوية من زيت اللافندر وجوز الهند ونضع المزيج في عبوة ماسكارا قديمة ونظيفة، ونستخدم الفرشاة لغمسها في الزيوت وتمريرها على الرموش خلال دقيقتين حتى خمس مرات، أو يمكن استخدام قطعة قطن للتمرير على الرموش قبل النوم مع التكرار.

وصفة العسل لزيادة حجم الرموش

في هذه الوصفة نحتاج لخليط من العسل وزيت اللوز الحلو، ونقوم بدهن الرموش كل يوم قبل الذهاب للنوم بتلك الوصفة وفي الصباح يغسل الوجه كاملًا بماء دافئ وتكرر أسبوع كامل لملاحظة الفرق