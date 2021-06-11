تحضير كريم كولاجين عبقري بمكون طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

كريم كولاجين، البشرة دائمة التعرض إلى الغبار والأتربة وأشعة الشمس وكل هذه الأمور تؤثر عليها بشكل ملحوظ سواء في الاسمرار أو ظهور الحبوب والخطوط البيضاء، لذا فالجميع يستخدم الكولاجين بصورة يومية لتجديد خلايا البشرة والحفاظ على حيويتها واعادتها مشرقة مرة أخرى، ولكن كثرة استخدام الكولاجين الجاهز يؤدي في بعض الأحيان الى نتائج عكسية بسبب احتوائه على مكونات كيميائية قد تسبب بعض الأضرار فإذا كنتي تبحثين عن كولاجين طبيعي في المنزل تابعي معنا حدثنا عن كريم كولاجين العبقري لتفتيح البشرة.

كريم كولاجين عبقري لتفتيح البشرة

البشرة النضارة والصافية الخالية من الحبوب والتصبغات حلم الجميع بلا استثناء، فالبشرة هي الوجه الأولي لعكس مدي الصحة والحيوية والنشاط، الجميع يعلم اهمية الكولاجين في تغذية وترطيب وتفتيح البشرة، ولهذا يبحثون دائما عن طريقة امانه للإعداده في المنزل وكنت من أفضل الطرق لإعداد الكولاجين في المنزل هي طريقة لبان الدكر

2 ملعقة كبيرة من لبان الدكر المطحون ناعم.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

بيض بيضة.

4 ملاعق من دقيق الأرز.

7 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

في اناء عميق قومي بإضافة النشا وماء الورد مع الخليط جيدًا لمنه تكوين اي تكتلات.

قومي بإضافة الدقيق على الخليط مع استمرار التقليب ثم قومي بإضافة باقي المكونات بصورة تدريجية حتى يتكون معاك كريم.

غسل الوجه جيدًا باستخدام الماء الفاتر.

تنشيف ومسح الوحه جيدا بواسطة المناديل الورقية أوفوطة الوجه الخاصة.

توزيع الماسك على الوجه ويمكن ايضا استخدامه على الركب والأكواع فهو فعال جدًا في التفيتح.

انتظري لمدة 15 دقيقة ثم قومي بغسل الكريم وسوف تندهشين من النتيجة الفورية.

يمكنك عمل هذا الكريم بصورة يومية قبل النوم ويفضل أن تكون الغرفة مظلمة.

مكونات كولاجين لبان الدكرطريقة تحضير كولاجين لبان الدكر