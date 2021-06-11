وصفات الميرمية السحرية لعلاج الشيب وتغطية الشعر الأبيض في أسرع وقت

الشيب هو عبارة عن ظهور شعر أبيض مع تقدم العمر، وقد يظهر نتيجة عوامل نفسية أو وراثية، ويكون بسبب نقص مادة الميلانين المسؤولة عن منح اللون الطبيعي للشعر، وهناك من يجدون أو الشيب شيء جذاب، ولكن الأغلب ينزعجون منه ويرغبون في تغطيته بسرعة، ولذلك نقدم لكم اليوم وصفات الميرمية السحرية لعلاج الشيب بسهولة والتخلص من اللون الأبيض في أسرع وقت، جربوها وشاهدوا الفرق والنتيجة السحرية.وصفة الميرمية لعلاج الشيب
نحتاج في هذه الوصفة إلى المكونات التالية:
- ثلث كوب من أوراق الميرمية الجافة.
- ثلث كوب من أوراق إكليل الجبل الطازجة.
- كوب واحد من الماء المقطر.
نقوم بتطبيق هذه الوصفة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- نضع المكونات المذكورة كلها مع بعضها في قدر على النار، ونتركها حتى تغلي.
- بعد عشر دقائق من غليان المكونات نتركها جانباً حتى تهدأ لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك نصفي الأوراق من الماء، ونستخدم هذا المحلول على الشعر.
- حيث نغطي الشعر به ونتركه على الأقل ساعة، ونغسله جيداً.
- مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع تحصلون على نتائج سحرية وسريعة.
تعتمد هذه الوصفة على الميرمية والشاي، ويجب تجهيز هذه المقادير:
- 20 جرام من الميرمية.
- كمية مناسبة من الشاي الأسود.
ونقوم باتباع الخطوات البسيطة التالية:
- نغلي كلاً من الشاي مع الميرمية على النار.
- بعد ذلك نترك الخليط جانباً لكي يبرد.
- ثم نقوم بتوزيعه على الشعر بشرط أن يكون رطب وغير جاف.
- وندلك الفروة بحركات دائرية من أجل تنشيط الميلانين.
- ونترك الخليط على الشعر على الأقل عشر دقائق.
- ثم نقوم بغسله جيداً بالماء
- يجب عليكم تكرار هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة السريعة.
- مع الوقت يختفي اللون الأبيض حتى يذهب تماماً.
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الشيب هو عبارة عن ظهور شعر أبيض مع تقدم العمر، وقد يظهر نتيجة عوامل نفسية أو وراثية، ويكون بسبب نقص مادة الميلانين المسؤولة عن منح اللون الطبيعي للشعر، وهناك من يجدون أو الشيب شيء جذاب، ولكن الأغلب ينزعجون منه ويرغبون في تغطيته بسرعة، ولذلك نقدم لكم اليوم وصفات الميرمية السحرية لعلاج الشيب بسهولة والتخلص من اللون الأبيض في أسرع وقت، جربوها وشاهدوا الفرق والنتيجة السحرية.وصفة الميرمية لعلاج الشيب
نحتاج في هذه الوصفة إلى المكونات التالية:
- ثلث كوب من أوراق الميرمية الجافة.
- ثلث كوب من أوراق إكليل الجبل الطازجة.
- كوب واحد من الماء المقطر.
نقوم بتطبيق هذه الوصفة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- نضع المكونات المذكورة كلها مع بعضها في قدر على النار، ونتركها حتى تغلي.
- بعد عشر دقائق من غليان المكونات نتركها جانباً حتى تهدأ لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك نصفي الأوراق من الماء، ونستخدم هذا المحلول على الشعر.
- حيث نغطي الشعر به ونتركه على الأقل ساعة، ونغسله جيداً.
- مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع تحصلون على نتائج سحرية وسريعة.
تعتمد هذه الوصفة على الميرمية والشاي، ويجب تجهيز هذه المقادير:
- 20 جرام من الميرمية.
- كمية مناسبة من الشاي الأسود.
ونقوم باتباع الخطوات البسيطة التالية:
- نغلي كلاً من الشاي مع الميرمية على النار.
- بعد ذلك نترك الخليط جانباً لكي يبرد.
- ثم نقوم بتوزيعه على الشعر بشرط أن يكون رطب وغير جاف.
- وندلك الفروة بحركات دائرية من أجل تنشيط الميلانين.
- ونترك الخليط على الشعر على الأقل عشر دقائق.
- ثم نقوم بغسله جيداً بالماء
- يجب عليكم تكرار هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة السريعة.
- مع الوقت يختفي اللون الأبيض حتى يذهب تماماً.
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