نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا ومن خلال موقع ثقني ، وصفة سهلة وسريعة ، وصفتنا هي طريقة خبز الشوفان بالزبادي ، الشوفان والزبادي من العناصر الغذائية المهمة للجسم ، حيث تمده بالطاقة اللازمة مع عدم زيادة في الوزن ، ووصفتنا مفيدة جدا مع الذين يتبعون حمية غذائية معينة أو ريجيم غذائي ، حيث إن عدد سعراتها قليلة جدا ، ومكونات وصفتنا سهلة وسريعة ومنها الدقيق الأسمر ، الشوفان ، الخميرة ، الزبادي ، السكر ، وغيرها من المكونات إلي سوف نعرضها بالتفصيل من خلال مقالنا وكذلك طريقة التحضير بالخطوات السهلة حتي يمكنك تنفيذ وصفتنا ببساطة ، كما قمنا من قبل بعرض مقادير وطريقة تحضير الشوربة الحارقة للتنحيف.

مقادير طريقة خبز الشوفان بالزبادي

كما قمنا من قبل بتقديم مقادير تحضير المكرونة بالتونة ، نقدم لكم مقادير طريقة خبز الشوفان بالزبادي في السطور الآتية :

مقدار اثنين كوب من الشوفان.

عدد ثلاثة اكواب من الدقيق الأسمر.

مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

عدد اثنين كوب ماء دافئ.

مقدار ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

عدد واحد ملعقة صغيرة من السكر.

مقدار خمس ملاعق كبيرة من الزبادي الطازج.

عدد واحد ورقة زبدة.

طريقة التحضير

كما قمنا من قبل بعرض طريقة تحضير شوربة الفطر بالحليب ، نقدم لكم طريقة تحضير وصفتنا كالاتي :

نقوم بإحضار كوب ونضع فيه نصف كوب من الماء الدافئ ونخلطه مع الخميرة ونتركهم جانبا.

نحضر وعاء كبير ونضع فيه جميع المكونات السابق ذكرها ما عدا الماء ونقوم بالعجن باليد آو العجان حسب المتاح.

نقوم بإضافة الماء بالخميرة بالسكر.

إضافة الماء الدافئ المتبقي تدريجيا.

نستمر بالعجين حتي يصبح العجين ناعم يلتصق باليد قليلا.

نترك العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة.

نقوم بوضع ورق الزبدة في صينية التوست ثم نصب العجينة.

نقوم بإدخال العجينة للفرن لمدة عشرون دقيقة آو حتي تنضج.

يمكننا اختبار مدي صلاحية الخميرة عند وضعها في الماء مع السكر يزداد حجمها وتعمل فقاعات ، بهذا تكون صالحة للاستخدام وجيدة.

بهذه الخطوات السهلة البسيطة نكون قد قمنا بتجهيز خبز الشوفان بالزبادي ويمكنك وضعه علي مائدتك في كل وجبة ، ويمكن تناوله إلي جانب وجبة من الدجاج التندوري الهندي.