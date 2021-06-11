بديل الليزر لإزالة الشعر الزائد منزليًا بطريقة طبيعية آمنة للنساء فقط

بديل الليزر لإزالة الشعر الزائد ، في المنزل باستخدام عشبة طبيعية وآمنة وفعالة، وتركيبة صحية طبية ومجربة، للدكتورة / آيه عسكر، وهو مقصد كل فتاة أو سيدة تعاني من وجود الشعر الزائد في الجسم، وتبحث عن بديل الليزر لإزالة الشعر نهائيا، بمكونات آمنة وطبيعية، وغير مكلفة، فمن المعروف أن جلسات ليزر إزالة الشعر، مكلفة لحد ما، وليس بإمكان الجميع متابعتها، وخلطة بديل الليزر لإزالة الشعر، تقدمها د/ آيه عسكر، في عشبة نبات السعد، البديل الطبيعي الفعال، وهي عشبة من الأعشاب الدرنة، التي تنمو بالجذور، ومفعولها قوي جدًا وفوائدها عديدة، وطريقة تحضيرها سهلة وسريعة، بمكونات بسيطة جدًا، بإمكانك تحضيرها منزليًا.

وإضافة إلى ما سبق ذكره،فإن بإمكانك استخدام دلكة توحيد لون الجسم مع تلك الخلطة، كما لابد من أن تعرفي أن عشبة نبات السعد، إضافة إلى كونها بديل الليزر لإزالة الشعر الزائد للأبد ودون ألم، فهي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا هي عشبة مضادة للميكروبات، وبالتالي فهي آمنة تمامًا على البشرة. كذلك تدخل عشبة نبات السعد، كمكون أساسي في تصنيع كريمات تفتيح والكلف البشرة، وبناء عليه فهي مفتحة للبشرة. كما تعمل عشبة نبات السعد، على منع نمو الشعر، أو تقليل نمو الشعر بالتدريج. أيضًا يعمل نبات السعد كمضاد حيوي طبيعي، يعمل على تخفيف التورمات والتهابات الأنسجة.

ملعقة كبيرة من عشبة السعد . (بخاخ)

. (بخاخ) كوب من الماء. (بخاخ)

زجاجة بخاخ نظيفة فارغة.(بخاخ)

ملعقة كبيرة من عشبة السعد. (زيت )

1/2 كوب من زيت الذرة، أو زيت دوار الشمس .(زيت )

زجاجة معتمة نظيفة.(زيت)

أولًا يتم غسل عشبة نبات السعد جيدًا، من الشوائب والطين والأتربة والمبيدات، العالق بها. يخلط كوب الماء مع نبات السعد، ويوضع على نار هادئة، حتى تمام الغليان. بعد تمام الغليانـ أطفئي انار واتركيها تبرد تمامًا، ثم ارفعيها مرة أخرى على نار هادئة حتى تمام الغليان مرة أخرى. كرري عملية الغليان والتبريد ، سبع مرات متتالية، والغرض من ذلك، لكي تحصلي على المادة الفعالة منها. يلي عملية غليان العشبة، القيام بتصفيتها جيدًا، في وعاء صغير، ثم انقليه وقومي بتعبئته في بخاخ. في النهاية طريقة استخدام بخاخ عشبة نبات السعد، قومي بإزالة شعر الجسم، باستخدام الشمع أو الحلاة أولًا. وبعد إزالة شعر الجسم الزائد، قومي ببخ الجسم مباشرة ببخاخ عشبة السعد، مباشرةً. كما يجب التنويه أن بخاخ نبات السعد، يناسب أيضًا استخدامه للوجه، مثل باقي اجسم. تترك على الجسم، حتى تجف تمامًا ويتشربها الجسم، ويشطف الجسم في اليوم التالي. في النهاية تكرر تلك العملية، بعد كل مرة من ظهور الشعر والقيام بإزالته، وفق طبيعة معدل نمو الشعر بجسمك.

أولًا اخلطي ملعقة نبات السعد، مع الزيت وبالتقليب جيدًا. يلي ذلك ضعي الخليط السابق في حمام مائي، أي وضعه داخل وعاء به ماء مغلي، حتى يبرد تمامًا. ثم قومي بنقل الخليط بعد ذلك، داخل زجاجة نظيفة محكمة الغلق، ويوضع في خزانة معتمة، لمدة 15 يوم متتالية. أول ثلاث أيام، قومي بإخراج الزجاجة، وضعيها في حمام مائي، بنفس التقنية السابق ذكرها، وأعيديها مرة أخرى للخزانة. في النهاية يوضع زيت نبات السعد، على الجسم كله، ويترك لليوم التالي، ثم قومي بالاستحمام. تكرر تلك العملية، بعد كل مرة من ظهور الشعر والقيام بإزالته، وفق طبيعة معدل نمو الشعر بجسمك.

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في الختام وجب التنويه عن أن استخدام نبات السعد، سواء في حالته الدرنة أو المطحون، ففي الحالتين لهما نفس التأثير فبإمكانك استخدام المتاح، كما نزيد أن زيت نبات السعد، نتائجه أسرع وأقوى من البخاخ، وذلك لأنه يتغلغل أكثر في أنسجة البشرة.