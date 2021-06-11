أنواع مختلفة من سلطة الكينوا الصحية وطريقة تحضيرها، تعتبر الكينوا من أفضل الثمار الغنية بالبروتين والالياف الصحية التي تساعد على إنقاص الوزن وهناك عدة أنواع منها وطرق مختلفة لتحضيرها ويمكن إعدادها في مدة قصيرة، واليوم اقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير سلطة الكينوا. مكونات تحضير سلطة الكينوا مع سمك السلمون المشوي سمك سلمون فيليه. ربع كوب عصير ليمون. ملعقة صغيرة زيت زيتون. ملح و فلفل حسب الرغبه. 25 جرام كينوا. 50 جرام خس روماني مقطع. 15 جرام خس لولو روسو مقطع. 2 حبة خيار مقطع الى مكعبات متوسطة. 3 حبة طماطم مقطعة الى مثلثات متوسطة الحجم. اوراق الريحان للزينه. ملعقة كبيرة صلصة اسيوية. مكونات تحضير سلطة الكينوا مع سمك السلمون المشوي مكونات الصلصة 2 ملعقة كبيرة زيت كانولا. حبة بصل بني مفروم. 125 جرام خل الارز. نصف لتر ماء. 2 حبة طماطم مقشرة. زنجبيل مفروم. 2 ملعقة كبيرة عسل نحل. 3 فصوص ثوم مفروم. ملح حسب الرغبه. طريقة تحضير سلطة الكينوا مع سمك السلمون المشوي ينقع السلمون في وعاء عميق به عصير الليمون والزيت مع الملح والفلفل. ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 160 مئوية وندخل السمك في الفرن لمدة 8 دقائق وبعدها نخرجه ونقوم بتقطيع السمك الى شرائح رقيقة. نقوم بتحضير الصلصة بوضع البصل و الثوم و الزنجبيل في الخلاط وتضرب المكونات مع بعضها حتى نحصل على معجون الصلصة ثم تضاف باقي المكونات و تخلط حتى تصبح ناعمة. لتحضير سلطة الكينوا يتم تحضير الكينوا عن طريق تنفيذ التعليمات الموجودة على العبوة ثم تصفى و تترك حتى تبرد. نقوم بخلط الكينوا مع الخيار والطماطم و يتم وضع الخليط جانباً. يتم وضع الخس الروماني في اسفل الوعاء ثم يوضع خس لولو روسو فوقه ثم نقوم بإضافة خليط الكينوا وبعد ذلك نقوم بوضع شرائح السلمون فوق المزيج و يزين باوراق الريحان. مكونات سلطة لآلئ الكينوا والرمان 1 كوب كينوا. نصف ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة كمون. ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون. 1 عود بصل أخضر مفروم. 1 كوب بقدونس مفروم. 10 أوراق نعناع أخضر مفروم. 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون. 1 كوب رمان. طريقة تحضير سلطة الكينوا والرمان نقوم بوضع الكينوا في وعاء صغير ثم نقوم بإضافة الملح والكمون مع الفلفل الأسود ونصف كمية زيت الزيتون. الآن نضيف ٢ كوب من الماء على الكينوا ويوضع على نار قوية حتى يصل للغليان. نقوم بتقليبها ثم نغطي الوعاء ونتركه على نار هادئة لمدة ١٥ دقيقة تقريباً حتى تنضج الكينوا وتصبح مثل الأرز المفلفل عندها نقوم برفع الوعاء عن النار ونتركه مغطى لمدة ٥ دقائق. ثم تقلب الكينوا بإستخدام الشوكه لتتفكك عن بعضها ثم توضع في طبق واسع ونقوم بوضعها في الثلاجة حتى تبرد تماماً. الآن نقوم بوضع زيت الزيتون المتبقي على الكينوا ثم نضيف البصل والبقدونس والنعناع وعصير الليمون والرمان ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها ثم تقدم مع الخس. طريقة تحضير سلطة الكينوا مع سمك السلمون المشويمكونات سلطة لآلئ الكينوا والرمانطريقة تحضير سلطة الكينوا والرمان الوسوم

أنواع مختلفة من سلطة الكينوا الصحية وطريقة تحضيرها، تعتبر الكينوا من أفضل الثمار الغنية بالبروتين والالياف الصحية التي تساعد على إنقاص الوزن وهناك عدة أنواع منها وطرق مختلفة لتحضيرها ويمكن إعدادها في مدة قصيرة، واليوم اقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير سلطة الكينوا. مكونات تحضير سلطة الكينوا مع سمك السلمون المشوي سمك سلمون فيليه. ربع كوب عصير ليمون. ملعقة صغيرة زيت زيتون. ملح و فلفل حسب الرغبه. 25 جرام كينوا. 50 جرام خس روماني مقطع. 15 جرام خس لولو روسو مقطع. 2 حبة خيار مقطع الى مكعبات متوسطة. 3 حبة طماطم مقطعة الى مثلثات متوسطة الحجم. اوراق الريحان للزينه. ملعقة كبيرة صلصة اسيوية. مكونات تحضير سلطة الكينوا مع سمك السلمون المشوي مكونات الصلصة 2 ملعقة كبيرة زيت كانولا. حبة بصل بني مفروم. 125 جرام خل الارز. نصف لتر ماء. 2 حبة طماطم مقشرة. زنجبيل مفروم. 2 ملعقة كبيرة عسل نحل. 3 فصوص ثوم مفروم. ملح حسب الرغبه. طريقة تحضير سلطة الكينوا مع سمك السلمون المشوي ينقع السلمون في وعاء عميق به عصير الليمون والزيت مع الملح والفلفل. ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 160 مئوية وندخل السمك في الفرن لمدة 8 دقائق وبعدها نخرجه ونقوم بتقطيع السمك الى شرائح رقيقة. نقوم بتحضير الصلصة بوضع البصل و الثوم و الزنجبيل في الخلاط وتضرب المكونات مع بعضها حتى نحصل على معجون الصلصة ثم تضاف باقي المكونات و تخلط حتى تصبح ناعمة. لتحضير سلطة الكينوا يتم تحضير الكينوا عن طريق تنفيذ التعليمات الموجودة على العبوة ثم تصفى و تترك حتى تبرد. نقوم بخلط الكينوا مع الخيار والطماطم و يتم وضع الخليط جانباً. يتم وضع الخس الروماني في اسفل الوعاء ثم يوضع خس لولو روسو فوقه ثم نقوم بإضافة خليط الكينوا وبعد ذلك نقوم بوضع شرائح السلمون فوق المزيج و يزين باوراق الريحان. مكونات سلطة لآلئ الكينوا والرمان 1 كوب كينوا. نصف ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة كمون. ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون. 1 عود بصل أخضر مفروم. 1 كوب بقدونس مفروم. 10 أوراق نعناع أخضر مفروم. 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون. 1 كوب رمان. طريقة تحضير سلطة الكينوا والرمان نقوم بوضع الكينوا في وعاء صغير ثم نقوم بإضافة الملح والكمون مع الفلفل الأسود ونصف كمية زيت الزيتون. الآن نضيف ٢ كوب من الماء على الكينوا ويوضع على نار قوية حتى يصل للغليان. نقوم بتقليبها ثم نغطي الوعاء ونتركه على نار هادئة لمدة ١٥ دقيقة تقريباً حتى تنضج الكينوا وتصبح مثل الأرز المفلفل عندها نقوم برفع الوعاء عن النار ونتركه مغطى لمدة ٥ دقائق. ثم تقلب الكينوا بإستخدام الشوكه لتتفكك عن بعضها ثم توضع في طبق واسع ونقوم بوضعها في الثلاجة حتى تبرد تماماً. الآن نقوم بوضع زيت الزيتون المتبقي على الكينوا ثم نضيف البصل والبقدونس والنعناع وعصير الليمون والرمان ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها ثم تقدم مع الخس. طريقة تحضير سلطة الكينوا مع سمك السلمون المشويمكونات سلطة لآلئ الكينوا والرمانطريقة تحضير سلطة الكينوا والرمان

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