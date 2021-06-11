فوائد النشا وماء الورد لفرد الشعر وصفة سحرية نتيجتها مثل نتيجة الكيراتين في البيوتي سنتر

حلم الكثير من النساء والفتيات هو الشعر الناعم المفرود بدون تشابكات وتجاعيد، ولذلك يتجهون للطرق الكيماوية الضارة التي تؤذي الشعر أكثر من إفادته، فعلى الرغم من فاعلية تلك الطرق في فرد الشعر فهي بعدما يزول تأثيرها نجد الشعر متضررًا من عدة جوانب، لهذا علينا اختيار أفضل وأكثر الطرق أمانًا لفرد الشعر ويمكن الحصول على تلك النتائج بالمواد الطبيعية مثل النشا وماء الورد، وإليكم طرق استخدام النشا وماء الورد لفرد الشعر.

ماء الورد والنشا لفرد الشعر

يمكن أن نحصل على نفس نتيجة البروتين أو الكيراتين في فرد الشعر باستخدام المكونات الطبيعية، لأنها تحتوي بين مكوناتها على تلك المكونات الموجودة في البروتين والكيراتين القادرة على فرد وتنعيم الشعر، ويمكننا استخدام النشا وماء الورد للعناية بالشعر وفرده.

فرد الشعر بالنشا

استخدام النشا في فرد الشعر هو أمر ناجح تمامًا لأنها تعطي نتائج ملحوظة وفعالة في فترة قصيرة، ولفرد الشعر طبيعيًا بالنشا:

نضع في طبق مناسب مقدار من النشا متناسب مع طول الشعر حوالي 3 أو 4 ملاعق نشا بودرة.

وبعدها نضيف مقدار من الماء على النشا مع الحرص على عدم الإكثار منه ليتم مزج النشا بسهولة وجعلها مثل العجينة.

ونترك الخليط على جنب حتى يمتزج وفي تلك اللحظات يتم غسل الشعر بالماء وتجفيفه.

والبدء في فرد العجينة على الشعر بكل جزء به مع تدليكه جيدًا.

وبعد خمس دقائق يتم تسريح الشعر ولفه وتغطيته نصف ساعة وبعدها يغسل بسهولة.

فرد الشعر بماء الورد

أما عن ماء الورد فيمكن استخدامه بالطريقة التالية لفرد الشعر وتكثيفه، ويتكون من ملعقة زيت جوجوبا مع 2 ملعقة ماء ورد، ونخلط جيدًا الزيت مع الماء حتى يمتزجوا تمامًا وبعدها يتم تدليك فروة الشعر به، وبعد ساعة يغسل الشعر بالماء والشامبو.