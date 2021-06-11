أسهل طريقة لتحضير محشي ورق العنب بطعم لذيذ ورائع أشهى الأطباق الرئيسية

يعد محشي ورق العنب من الأكلات المفضلة لدى الكثير من البلاد العربية حيث ينتشر بكثرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وبلاد الغريبة مثل تركيا بمسميات مختلفة فيسمي في العراق بالدولمة وفي بلاد أخرى ورق العريش وسارما ويبرق ويوجد في مصر محشي ورق الكرنب والباذنجان والكوسة والكثير من الأنواع الأخرى وهنا سوف نعرض لكم أفضل وصفة لتحضير محشي الورق العنب بطعم رائع ومميز.

طريقة تحضير محشي ورق العنب

يمكنك تحضير محشي ورق العنب بطعم لذيذ ويمكن تقديمه في الكثير من العزومات والمناسبات ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية

2 ثمرة من البصل.

كأس من البقدونس.

كأسين إلا ربع من الأرز المصري.

2 حبة من ثمرة الطماطم.

½ كأس من عصير الليمون.

رشة فلفل أسود.

½ كأس من زيت الزيتون.

2 ملعقة طعام من دبس الرمان.

يمكنك وضع مكعب مرقة دجاج أو يمكنك الاستغناء عنه حسب الرغبة.

2 ملعقة من الملح الأبيض.

كأس من الماء.

½ كأس من النعناع.

قومي بغسل ورق العنب بالماء جيدًا.

انقعي الأرز في الماء بعد غسله واتركيه لمدة نصف ساعة ثم قومي بتصفية الماء منه.

قومي بفرم البصل والبقدونس والطماطم والنعناع جيدًا ثم قومي بوضعهم في وعاء واضيفي عليهم دبس الرمان ومقدار عصير الليمون والملح الأبيض والفلفل الأسود وزيت الزيتون وقومي بتقليب ببطىء حتى تتجانس المكونات.

افردي ورق العنب على مكان نظيف يمكنك الحشو عليه ويجب أن يكون الوجه الناعم في الأسفل ثم ضعي ملعقة من الحشو واثني الجوانب ثم لفي بإحكام.

احضري إناء وضعي القليل من ورق العنب المفرود في الأسفل ثم ابدئي برص أصابع محشي ورق العنب بجانب بعضها لبعض.

ضعي وعاء ثقيل على الحلة من فوق حتى لا تفك أصابع محشي ورق العنب وقومي بوضع ما تبقى من سوائل الحشو ومرقة الدجاج والقليل من زيت الزيتون الساخن وضعي إناء محشي ورق العنب على نار متوسطة حتى تغلي ثم قومي بتهدئة النار ويترك حتى ينضج لمدة ساعة.

قومي برص ورق العنب في طبق للتقديم ويقدم ساخنًا.

مكونات محشي الورق العنبطريقة تحضير محشي ورق العنب