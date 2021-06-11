كيراتين طبيعي فعال للشعر بصورة امنه من مكونات بالمنزل للحصول على شعر كالحرير

كيراتين طبيعي فعال للشعر كل سيدة تحلم بشعر ناعم ومفرود خالي من اي كسرات أو تجعيد، ويرغبون في هذا الأمر ولكن بصورة بعيدة تمامًا عن أي مكونات كيميائية فهم يعلمون جيدًا الآثار الضارة الناتجة عن استخدام المواد الكيميائية سواء كانت على الشعر وعلى فروة الرأس فهي تؤدي إلى تقصف الشعر وحدوث الالتهابات الحادة في الفروة وتحتاج الى فترة كبيرة جيدًا في العلاج، وتفيدنا لهذا الأمر سوف نقدم لكم أفضل كيراتين لفرد الشعر في المنزل.

كيراتين طبيعي فعال للشعر

الشعر هو تاج المرأة وزينتها الدائمة وجميع النساء بلا استثناء أولي أولوياتهم هو شعرهم سوء كان في العناية والتغذية أو التلوين والضباغة أو الفرد فهو من أولي وأبرز ملامح الجمال منذ قديم الزمان حتى وقتنا الحالي فجميع الملكات ومنهم كليوباترا كان شعرها هو أولى أولوياتها وتحرص على العناية والاهتمام به بصورة دائمة.

أقوي كيراتين طبيعي وفعال للشعر

الوصفات الطبيعية أكثر أمنًا من المكونات الكيميائية ومع الاستمرار عليها تحقق نتائج تفوق المواد الكيميائية، أما عن الكيراتين الطبيعي الذي سوف نقدمه لكم اليوم هو البيض أعلم جيدًا ان البعض قد يستغرب من الأمور ولكن عن التجربة فسوف تندهشون من فعالية هذا المكون الطبيعي في الفرد فتابعوا معنا حتي نتعرف على طريقة إعداده والاستفادة منه

مكونات كيراتين الشعر الطبيعي

2 بيضة .

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

قطرات من زيت اللافندر.

قومي بخلط البيض جيدًا ثم قومي بإضافة زيت الزيتون مع استمرار الخلط ثم قومي بعد ذلك بإضافة زيت اللوز الحلو واستمراري في الخلط.

بعد ذلك قومي بإضافة قطرات اللافندر.

قسمي الشعر الى نصفين وابدئي في توزيع الخليط على الشعر بصورة متساوية مع التدليك البسيط والتأكد من تغلغل الخليط في الشعر بالكامل.

اتركي الخليط لمدة لا تقل عن ساعة حتى تتمكن الفروة من الاستفادة من فعالية الزيتون الموجودة في الخلطة.

بعد مرور الوقت المحدد قومي بغسل الشعر جيدًا باستخدام الماء الفاتر مع التأكد من نزول كل مكونات الخليط.

قومي بشطف الشعر مرة أخري باستخدام الشامبو المفضل لديك ويفضل أن يكون شامبو طبيعي

طريقة تحضير كيراتين الشعر الطبيعي