أفضل طريقة لعمل أصابع البسبوسة مثل أشهر المحلات بقوام متماسك وطعم لذيذ

إليك أفضل طريقة لتحضير أصابع البسبوسة حيث حلوى البسبوسة يفضلها الجميع ولها عدة أنواع وأشكال مختلفة فمنها البسبوسة بالقشطة والبسبوسة المقرمشة بالمكسرات والبسبوسة بالمهلبية والبسبوسة بالكريمة والنوتيلا والكثير من الأنواع البسبوسة حيث تعرف البسبوسة منذ فترة طويلة وأصبحت من الحلويات الشرقية الأساسية لدى الجميع من الكبار والأطفال وإليكِ ي سيدتي أحدث وأفضل طريقة لعمل أصابع البسبوسة اللذيذة التي يمكن تقديمها في جميع المناسبات والأوقات.

طريقة تحضير أصابع البسبوسة المميزة

يمكنك تحضير ألذ أصابع للبسبوسة ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية والالتزام بالمقادير، لكي تحضر أحلى أصابع بسبوسة شهية ولذيذة،

مقادير أصابع البسبوسة

كأس من السمن.

كأسين من دقيق البسبوسة (السميد).

كأس واحد من الطحين الأبيض.

½ ملعقة من السكر الأبيض.

رشة من الملح الأبيض.

ملعقة طعام من البيكنج بودر.

مقدار متوسط من الحليب.

انخلي الدقيق أولاً وتأكدي من نخله جيدًا أكثر من مرة ثم قومي بإحضار وعاء وضعي فيه الدقيق ثم السكر والبيكنج بودر واضيفي إليهم الملح وسميد البسبوسة. قومي بخلط المكونات السابقة جيدًا ثم اسكبي عليهم السمنة بعد تسيحها على النار وقلبي جيدًا حتى تتجانس السمنة مع المكونات. اسكبي قطرات اللبن بالتدريج حتى تتشكل العجينة وتصبح ذات قوام متماسك. ابدئي بتشكيل عجينة البسبوسة على شكل أصابع بالحجم المفضل لديك وقومي برص أصابع البسبوسة على صينية مدهونة بالزيت. ادخلي الصينية في فرن مسخن من قبل لمدة ربع ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي الرائع. عندما تأخذ اللون الذهبي قومي برفع أصابع البسبوسة من على النار واسقيها بالشربات، وإتركيها تبرد. اتركي اصابع البسبوسة لتبرد وترص أصابع البسبوسة في طبق للتقديم واستمتعي بألذ طعم لأصابع البسبوسة ذات طعم لا يقاوم

أسهل طريقة لعمل أصابع البسبوسة