تكات تحضير عجينة البيتزا السريعة بمكونات اقتصادية في المنزل

الكثير من الأمهات تستخدم عجينة البيتزا الكثيرة كي تقوم بتحضير وجبة خفيفة لاولادها أو التعرض لبعض المواقف المحرجة أو الخروجات لابد أن يكون لديكي بعض الوجبات الخفيفة التي يفضل تناولها أولادك، بالإضافة إلا أنها مميزة ولها طعم ومذاق جميل.عجينة البيتزا السريعة
يمكن تحضير هذه العجينة من المنزل دون الإحتياج لشرائها من الخارج، وتتكون من مكونات بسيطة في مانا ل الجميع، كما أن هذه العجينة تناسب جميع المخبوزات السريعة الفطائر وما شبه ذلك.طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة
سنقدم وصفة بسيطة وسريعة لعمل عجينة البيتزا بأقل الامكانيات، وتتمثل هذه المقادير البسيطة في التالي:
مقادير عجينة البيتزا السريعة
- كيلو من الطحين متعدد الاستخدام.
- ملعقتين صغيرتين خميرة فورية.
- ربع كوب من زيت زيتون.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة زعتر.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ماء للعجن.
تحتوي هذه الوصفة على بعض الخطوات البسيطة لتجهيز البيتزا بأفضل نتيجة وطعم مميز ومن أهم هذه الخطوات التالي:
- نخلط الدقيق مع باقي المكونات حتى تمتزج كافة المكونات مع بعضها.
- ننزل بالماء تدريجياً ونقلب حتى لا يزال أثر الدقيق، نقوم بالعجين بشكل يدوي لمدة 5 دقائق.
- نضع العجين جانبًا حتى يخمر ونعطيه بكيس نايلون.
- قسمي العجينة إلى أقسام متساوية واتركيها حتى تخمر مرة أخرى خوالي ربع ساعة، وشغلي الفرن حتى يسخن.
- افردي العجينة وضعيها في صينية مدهونة بطبقة رقيقة من الزيت، وقومي بوضع طبقة من الحشو عليها.
- تدخليها الفرن لمدة عشر دقائق فقط وقومي بتقطيعها وهي ساخنة، وضعيها في أطباق التقديم وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.
- كما يمكن استخدام أنواع أخرى من حشو عجينة البيتزا السريعة مثل (تونة أو بسطرمة) كل هذه الأشياء، وكلها تعطي نكهة مميزة وطعم مختلف ولذيذ مثل المطاعم ولكنها بمقادير بسيطة من المنزل في متناول الجميع وبتكلفة أقل بكثير
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الكثير من الأمهات تستخدم عجينة البيتزا الكثيرة كي تقوم بتحضير وجبة خفيفة لاولادها أو التعرض لبعض المواقف المحرجة أو الخروجات لابد أن يكون لديكي بعض الوجبات الخفيفة التي يفضل تناولها أولادك، بالإضافة إلا أنها مميزة ولها طعم ومذاق جميل.عجينة البيتزا السريعة
يمكن تحضير هذه العجينة من المنزل دون الإحتياج لشرائها من الخارج، وتتكون من مكونات بسيطة في مانا ل الجميع، كما أن هذه العجينة تناسب جميع المخبوزات السريعة الفطائر وما شبه ذلك.طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة
سنقدم وصفة بسيطة وسريعة لعمل عجينة البيتزا بأقل الامكانيات، وتتمثل هذه المقادير البسيطة في التالي:
مقادير عجينة البيتزا السريعة
- كيلو من الطحين متعدد الاستخدام.
- ملعقتين صغيرتين خميرة فورية.
- ربع كوب من زيت زيتون.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة زعتر.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ماء للعجن.
تحتوي هذه الوصفة على بعض الخطوات البسيطة لتجهيز البيتزا بأفضل نتيجة وطعم مميز ومن أهم هذه الخطوات التالي:
- نخلط الدقيق مع باقي المكونات حتى تمتزج كافة المكونات مع بعضها.
- ننزل بالماء تدريجياً ونقلب حتى لا يزال أثر الدقيق، نقوم بالعجين بشكل يدوي لمدة 5 دقائق.
- نضع العجين جانبًا حتى يخمر ونعطيه بكيس نايلون.
- قسمي العجينة إلى أقسام متساوية واتركيها حتى تخمر مرة أخرى خوالي ربع ساعة، وشغلي الفرن حتى يسخن.
- افردي العجينة وضعيها في صينية مدهونة بطبقة رقيقة من الزيت، وقومي بوضع طبقة من الحشو عليها.
- تدخليها الفرن لمدة عشر دقائق فقط وقومي بتقطيعها وهي ساخنة، وضعيها في أطباق التقديم وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.
- كما يمكن استخدام أنواع أخرى من حشو عجينة البيتزا السريعة مثل (تونة أو بسطرمة) كل هذه الأشياء، وكلها تعطي نكهة مميزة وطعم مختلف ولذيذ مثل المطاعم ولكنها بمقادير بسيطة من المنزل في متناول الجميع وبتكلفة أقل بكثير
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