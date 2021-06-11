تكات تحضير عجينة البيتزا السريعة بمكونات اقتصادية في المنزل

الكثير من الأمهات تستخدم عجينة البيتزا الكثيرة كي تقوم بتحضير وجبة خفيفة لاولادها أو التعرض لبعض المواقف المحرجة أو الخروجات لابد أن يكون لديكي بعض الوجبات الخفيفة التي يفضل تناولها أولادك، بالإضافة إلا أنها مميزة ولها طعم ومذاق جميل.

عجينة البيتزا السريعة

يمكن تحضير هذه العجينة من المنزل دون الإحتياج لشرائها من الخارج، وتتكون من مكونات بسيطة في مانا ل الجميع، كما أن هذه العجينة تناسب جميع المخبوزات السريعة الفطائر وما شبه ذلك.

طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة

سنقدم وصفة بسيطة وسريعة لعمل عجينة البيتزا بأقل الامكانيات، وتتمثل هذه المقادير البسيطة في التالي:

مقادير عجينة البيتزا السريعة

كيلو من الطحين متعدد الاستخدام.

ملعقتين صغيرتين خميرة فورية.

ربع كوب من زيت زيتون.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة صغيرة سكر.

ماء للعجن.

طريقة تحضير عجينة البيتزا السريعة

تحتوي هذه الوصفة على بعض الخطوات البسيطة لتجهيز البيتزا بأفضل نتيجة وطعم مميز ومن أهم هذه الخطوات التالي: