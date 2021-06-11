جربي أسهل وأسرع وصفة لتحضير عجينة البيتزا في البيت على طريقة المطاعم

عجينة البيتزا تعد من أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها على مختلف المواقع على الانترنت، حيث ترغب الأمهات في تحضيرها لأولادها بالبيت والحصول عليها طرية مثل الجاهزة، وسوف ننشر لكم الطريقة بالخطوات في هذا المقال، حيث أن البيتزا تعد من أشهر الأكلات الإيطالية التي انتشرت في العالم كله وأصبحت من أكثر الأطعمة المفضلة عند الصغار والكبار، ويمكن تحضيرها بحشوات مختلفة حسب رغبة كل شخص. مكونات عمل عجينة البيتزا مكونات عمل عجينة البيتزا يجب تجهيز المكونات التالية لتحضير أسهل وأسرع عجينة بيتزا في البيت: نصف كيلو من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

عدد 6 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من الملح.

ماء دافئ للعجن. طريقة تحضير عجينة البيتزا في البيت مثل الجاهزة أولاً نخلط كلاً من الخميرة والسكر في بولة بها ماء، ونقلب بشكل جيد.

بعد ذوبان الخميرة نترك البولة جانباً حتى تتخمر.

بعد ذلك نقوم بإضافة كلاً من الملح والزيت إلى خليط الخميرة.

ونخلط المكونات مع بعضها.

ثم نبدأ بإضافة الدقيق إلى الخليط.

ونضيف الماء إلى الخليط بالتدريج، ثم نبدأ في العجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

نستمر في العجن لمدة ربع ساعة حتى نحصل على العجينة الناعمة.

ونتركها جانباً ونغطيها لكي تتخمر ويتضاعف حجمها.

بعد ذلك نقوم بفردها على سطح مرشوش بالدقيق.

ونبدأ بتوزيع الصلصة عليها ونرش زعتر.

ثم نضع الحشو المرغوب به والمفضل لديكم.

يمكن استخدام خضراوات مع زيتون أو دجاج كرسبي أو لحم مفروم أو أي حشو آخر.

وعلى الوجه نرش الجبن الموجودة لديكم والموزريلا.

وندخلها الفرن الساخن من قبل حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

وبالهنا والشفا للجميع. طريقة تحضير عجينة البيتزا في البيت مثل الجاهزة الوسوم

عجينة البيتزا تعد من أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها على مختلف المواقع على الانترنت، حيث ترغب الأمهات في تحضيرها لأولادها بالبيت والحصول عليها طرية مثل الجاهزة، وسوف ننشر لكم الطريقة بالخطوات في هذا المقال، حيث أن البيتزا تعد من أشهر الأكلات الإيطالية التي انتشرت في العالم كله وأصبحت من أكثر الأطعمة المفضلة عند الصغار والكبار، ويمكن تحضيرها بحشوات مختلفة حسب رغبة كل شخص. مكونات عمل عجينة البيتزا مكونات عمل عجينة البيتزا يجب تجهيز المكونات التالية لتحضير أسهل وأسرع عجينة بيتزا في البيت: نصف كيلو من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

عدد 6 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من الملح.

ماء دافئ للعجن. طريقة تحضير عجينة البيتزا في البيت مثل الجاهزة أولاً نخلط كلاً من الخميرة والسكر في بولة بها ماء، ونقلب بشكل جيد.

بعد ذوبان الخميرة نترك البولة جانباً حتى تتخمر.

بعد ذلك نقوم بإضافة كلاً من الملح والزيت إلى خليط الخميرة.

ونخلط المكونات مع بعضها.

ثم نبدأ بإضافة الدقيق إلى الخليط.

ونضيف الماء إلى الخليط بالتدريج، ثم نبدأ في العجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

نستمر في العجن لمدة ربع ساعة حتى نحصل على العجينة الناعمة.

ونتركها جانباً ونغطيها لكي تتخمر ويتضاعف حجمها.

بعد ذلك نقوم بفردها على سطح مرشوش بالدقيق.

ونبدأ بتوزيع الصلصة عليها ونرش زعتر.

ثم نضع الحشو المرغوب به والمفضل لديكم.

يمكن استخدام خضراوات مع زيتون أو دجاج كرسبي أو لحم مفروم أو أي حشو آخر.

وعلى الوجه نرش الجبن الموجودة لديكم والموزريلا.

وندخلها الفرن الساخن من قبل حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

وبالهنا والشفا للجميع. طريقة تحضير عجينة البيتزا في البيت مثل الجاهزة

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