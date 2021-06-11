وصفه كريم بانثينول والقهوه لتفتيح البشره بشكل سريع

نساء كثيرات يعانين من الاسمرار في الوجه وفي أماكن كثيرة في الجسم، وظهور بقع داكنة على البشرة، وهذه الأشياء تعد من ضمن الأشياء المزعجة، لهذا تعد وصفه كريم بانثينول و القهوه لتفتيح البشره من الوصفات الجيدة والشهيرة التي تساعد في التخلص من هذه المشاكل من أول مرة استخدام، ولهذا يبحثن عن طريقة استخدام هذه الوصفة وأيضاً طريقة تحضيرها.

وصفه كريم بانثينول والقهوه لتفتيح البشره السريعة

كما ذكرنا سابقاً أن هذه الوصفة من الوصفات السريعة التي تعطي نتائج مبهرة في وقتها، وتتم هذه الوصفة كما يلي بالمكونات التالية :

مكونات الوصفة

ملعقة من النشا كبيرة.

مقدار نصف ملعقة كبيرة من القهوة.

نصف ملعقة عصير ليمون، أو نصف ملعقة ماء الورد.

ملعقة زيت جونسون صغيرة، ويمكن استبدالها بملعقة زيت زيتون صغيرة.

ملعقة من كريم بانثينول.

في البداية نحضر بولة صغيرة ونضع فيها ملعقة نشا، مع نصف ملعقة من القهوة.

بعد ذلك نضيف لهم نصف ملعقة من عصير الليمون، مع ملعقة من زيت الزيتون، أو زيت جونسون، أو زيت اللوز الحلو، أو أي زيت موجود.

ثم بعد ذلك نخفق جميع المكونات معاً لتتجانس ونحصل على خليط متجانس.

بعد ذلك نضيف ملعقة كريم بانثينول كبيرة، ونستمر في الخفق لنحصل على خليط له قوام كريمي ليس به تكتلات.

في البداية نغسل البشرة جيداً، ويمكن وضع بعد ذلك مقشر عليها.

ثم نضع الخليط السابق على منطقة الوجه والرقبة، ونتركه لمدة ساعة، ثم بعد ذلك نغسله بالماء الفاتر جيداً، الجدير بالذكر أنه مذ أول مرة استخدام لهذه الوصفة سوف نلاحظ النتيجة فورية ومبهرة.

طريقة تحضير الوصفةطريقة استخدام الوصفة

نعرف جيداً أنه يمكن استخدام كريم بانثينول بمفرده على البشرة الجافة، لأنه يعمل كمرطب قوي للبشرة ويمنعها من الجفاف.