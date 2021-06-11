كريم رهيب لتبييض الوجه واليدين والرجلين خلال دقائق ستدهشك النتيجة

أقوى كريم لتبييض البشرة والجسم بمواد طبيعية في البيت، حيث تحلم كل فتاة بأن تمتلك بشرة فاتحة وذات لون موحد وخالي من البقع، ويعتقد البعض أن هذا الأمر مستحيل وخاصة أن كريمات التبييض و مواد التقشير تكون باهظة الثمن قليلا، ولكن يمكنك تحقيق هذا الأمر باستخدام مواد طبيعية من البيت والحصول على بشرة وجسم فاتح اللون وموحد وخالي من أي مشاكل، وذلك بواسطة أقوى كريم لتبييض البشرة والجسم بمواد طبيعية في البيت، وسوف تحصلون من خلاله على نتائج مرضية للغاية واليكم الطريقة في التالي.

أقوى كريم لتبييض البشرة والجسم بمواد طبيعية

المكونات:

ملعقة من النشا.

نصف ثمرة من الطماطم.

قومى بإحضار نصف حبة الطماطم وقومي بغمسها في النشا، وابدئي في فرك الوجه لمدة دقيقتين ثم اتركي الماسك على البشرة حتى يجف تماما.

بعد ذلك قومي بغسل الوجه بماء فاتر وقومي بوضع الكريم المرطب المناسب لنوع بشرتك، وكرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وسوف تحصلين على نتائج مرضية للغاية.

خطوات عمل كريم تبييض البشرةتبييض الوجه واليدين في يومين

من خلال استخدام هذه الوصفة سوف تتمكني من تبييض الوجه واليدين في يومين فقط، احضري ملعقة من العسل، ونصف حبة من الافوكادو و قومي بخفق المكونات سويا نثم ضعي الخليط على بشرة نظيفة و على الرقبة واليدين ،واتركيه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ثم قومي بغسل الوجه بالماء الفاتر وضعي عليه الكريم المرطب وكرري هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا لتحصلي على نتائج مرضية للغاية.

كريم النشا لتبييض الوجه في يوم

أحضري ملعقتين من النشا، وملعقة كبيرة من الزبادي، و3 ملاعق من ماء الورد، اخفقي المكونات سوياً حتى تتجانس ويصبح الخليط كريمي وناعم، طبقيه على بشرتك واتركيه لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً، ثم يغسل ولا حظي الفرق من أول مرة.

أحضري ملعقة كبيرة من بودرة الكركم التي تستخدم للبشرة، وملعقة أخرى من النشا.

ثم أحضري ملعقة كبيرة من الزبادي والقليل من ماء الورد.

فى طبق صغير اخفقي كافة المكونات حتى تتجانس ويصبح القوام كريمي ناعم.

أغسلي البشرة جيداً وضعي عليها الكريم واتركيه لمدة ساعة، ثم يغسل الوجه جيداً.

كرري هذا الماسك مرة واحدة أسبوعياً ولاحظي الفرق الرائع من الاستخدام الأول.

تبييض الوجه بالكركم