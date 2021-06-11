اعملي بسبوسة الحلواني في البيت بالزبادي وتعرفي على أسرار نجاحها

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يكثر مُحبينها من مختلف الأجناس، نظرًا لطعمها الرائع وسهولة تحضيرها، فإذا كنتِ تبحثين عن طريقة عمل البسبوسة بالزبادي مثل الجاهز فتابعي معنا لتتعرفي على كل أسرارها وتكاتها. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي طريقة عمل البسبوسة بالزبادي مكوناتها بسيطة وتتميز بطعمها الرائع مثل بسبوسة المحلات، كالتالي: المكونات: نصف كيلو سميد بسبوسة.

كوب حليب دافيء.

كوب سمن بلدي على زيت (ثلاث أرباع الكوب سمن والربع الأخر زيت).

نصف كوب سكر ناعم.

أربع ملاعق جوز هند (حسب الرغبة).

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

2 ملعقة كبيرة عسل نحل طبيعي.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر. خطوات تحضير البسبوسة بالزبادي في بولة أضيفي المكونات الجافة كلها ( السميد، لبن البودرة، جوز الهند، البيكنج باودر)، ثم نضيف السمن حتى يتشرب السميد السمن بالكامل ويعطيها لمعة.

اخلطي العسل مع كوب الحليب الدافيء، ثم تضاف إلى الخليط السابق، ويُمكنك استبدال العسل بسكر الجلوكوز أو شربات الكنافة على حسب المتاح لديكِ.

امزجي الخليط ببعضه جيدًا مع مراعاة أن يكون سائل وليس متماسكًا.

سخني الفرن، ثم ضعي البسبوسة واضبطيه على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة أو حتى تمام النضج.

قومي بتجهيز شربات البسبوسة الثقيل الذي يتكون من 2 كوب سكر و2 كوب ماء وعليهم ملعقة كبيرة من السمن وارفعيهم على نار متوسطة حتى يبدأ الخليط فى الغليان ويثقل قوامه إلى حد ما، وهكذا أصبحا الشربات جاهزة.

بعدما تنضج البسبوسة وتخرج من الفرن وتأخذ لون ذهبي من كافة الجوانب؛ اسقيها الشربات ساخن فور خروجها، ثم تقطع بعدما تبرد وبالهناء والشفاء.

يراعى أن تكون البسبوسة ساخنة والشربات ساخنة وتغطى جيداً لمدة نصف ساعة حتى تتشرب جيداً وتصبح طرية ومرملة ودايبة زي الجاهزة. أسرار نجاح البسبوسة خطوات تحضير البسبوسة بالزباديأسرار نجاح البسبوسة عند اتباع هذه الخطوات سوف تحصلين على بسبوسة ناجحة بنسبة 100% كالجاهزة تماما بل أفضل بمراحل: عند إضافة مكونات البسبوسة على بعضها البعض لا تقومي بالتقليب كثيراً حتى لا تجف.

أضيفي القليل من البيكنج بودر لكى تجعلي البسبوسة مرملة وغير مكتومة من الداخل.

أضيفي ذرة بسيطة من الملح، فهو يمنح البسبوسة مذاق لا يُقاوم وهذه واحدة من أسرار محلات الحلواني. الوسوم

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يكثر مُحبينها من مختلف الأجناس، نظرًا لطعمها الرائع وسهولة تحضيرها، فإذا كنتِ تبحثين عن طريقة عمل البسبوسة بالزبادي مثل الجاهز فتابعي معنا لتتعرفي على كل أسرارها وتكاتها. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي طريقة عمل البسبوسة بالزبادي مكوناتها بسيطة وتتميز بطعمها الرائع مثل بسبوسة المحلات، كالتالي: المكونات: نصف كيلو سميد بسبوسة.

كوب حليب دافيء.

كوب سمن بلدي على زيت (ثلاث أرباع الكوب سمن والربع الأخر زيت).

نصف كوب سكر ناعم.

أربع ملاعق جوز هند (حسب الرغبة).

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

2 ملعقة كبيرة عسل نحل طبيعي.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر. خطوات تحضير البسبوسة بالزبادي في بولة أضيفي المكونات الجافة كلها ( السميد، لبن البودرة، جوز الهند، البيكنج باودر)، ثم نضيف السمن حتى يتشرب السميد السمن بالكامل ويعطيها لمعة.

اخلطي العسل مع كوب الحليب الدافيء، ثم تضاف إلى الخليط السابق، ويُمكنك استبدال العسل بسكر الجلوكوز أو شربات الكنافة على حسب المتاح لديكِ.

امزجي الخليط ببعضه جيدًا مع مراعاة أن يكون سائل وليس متماسكًا.

سخني الفرن، ثم ضعي البسبوسة واضبطيه على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة أو حتى تمام النضج.

قومي بتجهيز شربات البسبوسة الثقيل الذي يتكون من 2 كوب سكر و2 كوب ماء وعليهم ملعقة كبيرة من السمن وارفعيهم على نار متوسطة حتى يبدأ الخليط فى الغليان ويثقل قوامه إلى حد ما، وهكذا أصبحا الشربات جاهزة.

بعدما تنضج البسبوسة وتخرج من الفرن وتأخذ لون ذهبي من كافة الجوانب؛ اسقيها الشربات ساخن فور خروجها، ثم تقطع بعدما تبرد وبالهناء والشفاء.

يراعى أن تكون البسبوسة ساخنة والشربات ساخنة وتغطى جيداً لمدة نصف ساعة حتى تتشرب جيداً وتصبح طرية ومرملة ودايبة زي الجاهزة. أسرار نجاح البسبوسة خطوات تحضير البسبوسة بالزباديأسرار نجاح البسبوسة عند اتباع هذه الخطوات سوف تحصلين على بسبوسة ناجحة بنسبة 100% كالجاهزة تماما بل أفضل بمراحل: عند إضافة مكونات البسبوسة على بعضها البعض لا تقومي بالتقليب كثيراً حتى لا تجف.

أضيفي القليل من البيكنج بودر لكى تجعلي البسبوسة مرملة وغير مكتومة من الداخل.

أضيفي ذرة بسيطة من الملح، فهو يمنح البسبوسة مذاق لا يُقاوم وهذه واحدة من أسرار محلات الحلواني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعملي بسبوسة الحلواني في البيت بالزبادي وتعرفي على أسرار نجاحها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.