طريقة صبغ الشعر أشقر بلاتيني في البيت زي الكوافير

طريقة صبغ الشعر أشقر بلاتيني في المنزل هذا هو الترند الجديد الذي غزا السوشيال ميديا فجميع السيدات والبنات تفضل هذا اللون، لأنه يعطي مظهر أنثوي جذاب مثل إطلالة النجوم، ولكن صبغ الشعر باللون البلاتيني يحتاج بعض التركيز حتى يتم ضبط اللون المطلوب فما هي التعليمات التي يجب اتباعها حتى تصل إلى صبغ الشعر أشقر بلاتيني اقرئي للاستفادة.

صبغ الشعر باللون الأشقر البلاتيني

هناك بعض النصائح الواجب اتباعها قبل صبغ الشعر بهذا اللون، وهذه النصائح تتمثل في التالي:

يجب إزالة أي زيوت عالقة بالشعر قبل الصبغة.

غسل الشعر جيداً وتجفيفه.

عمل تجربة لاختبار حساسية الصبغة بوضع قطع منها بحجم العملة المعدنية خلف الأذن لمدة نصف ساعة إذا لم يحدث شيء نكمل الصبغة.

ضرورة الاحترازات بلبس قفازات وكمامة و ملابس قديمة.

دهن طبقة من كريم الفازلين على الوجه حتى لا تؤثر الصبغة.

عند صبغ الشعر باللون البلاتيني الأشقر يجب أن يكون على يومين حتى لا يحدث تلف وتقصف.

اليوم الأول شراء عبوة من بودرة التنقيح ومعها الأكسجين الخاص بها وعملها على الشعر.

اليوم الثاني شراء علبتين من الصبغة شقراء فاتح شقراء غامق و تفريغ الصبغتين معاً و البدء بوضع الصبغة من فوق الشعر والحرص على عدم ملامسة الجذور.

تصفيف الشعر حتى يتغلغل سائل الصبغة.

بعد الانتهاء من المدة المدونة على عبوة الصبغة وهي 20:40 دقيقة غسل الشعر.

يتم غسل الشعر بواسطة شامبو مناسب للشعر المصبوغ فقط، ثم يطبق عليه كمية من البلسم وشطف بعد قليل بماء جاري.

يراعى ترك الشعر وعدم غسلة لمدة لا تقل عن أسبوع بعد عملية الصبغ.

عليك التفكير قبل تطبيق طريقة صبغ الشعر أشقر بلاتيني في البيت وتأخذي الآراء القريبة منك حتى تشعرين بالثقة من تناسب اللون مع بشرتك.

كيفية صبغ الشعر أشقر بلاتيني