مكون سحري طبيعي لفرد الشعر بكراتيين طبيعي في المنزل

الشعر المفرود الناعم حلم الكثير من النساء فكل سيدة ترغب في شعر جميل ذو لون لامع وملمس ناعم فهو التاج الثابت الذي لم يتغير، يبحثون دائما عن مكون سحري لفرد الشعر ولكن بصورة طبيعية وخاصة بعد الضرر الذي لحق البعض بسبب كثرة التوجه إلى الصالونات المختلفة واستخدام المواد الكيميائية الضارة بالشعر وفروة الرأس.

مكون سحري لفرد الشعر

هناك العديد من المكونات الطبيعية الربانية التي أثبتت فعاليتها في فرد الشعر بصورة فورية وبنتيجة تتفوق على المواد الكيميائية، وجاءت النشأ على رأس هذه المكونات الطبيعية فهي تعد كيراتين طبيعي وفعال جيدًا في فرد الفرد فإذا كنتي تحبيني معرفة الطريقة الصحيحة لاستخدام النشأ في فرد الفرد فتابعو معنا فيما يلي.

كراتيين النشا الطبيعي في فرد الشعر

الوصفة التي نقدمها لكن فيما يلي لا تقتصر فقد على الفرد بل تعمل على ترطيب الشعر وتغذيته من الجذور فهيا بنا نتعرف على مكونات هذه الوصفة والطريقة الصحيحة لتطبيقها للحصول على أفضل نتائج

مكونات الوصفة

5 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ويفضل زيت الزيتون البكر.

قبعة استحمام.

في إناء عميق قومي بخلط كل من النشا وزيت الزيتون وامزجي جيدًا واحرصي على عدم تكوين أي تكتلات.

قومي باضافة العسل تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي.

قومي بتقسيم الشعر الى نصفين وابدأي في وضع الكريم على شعرك من الجذور حتى الأطراف مع التدليك الخفيف مع التأكد من تغطية الكريم لجميع اطراف الشعر.

ضعي قبعة الاستحمام على الشعر واتركيه لمدة ساعه.

انتظري مرور الوقت المحدد ثم قومي بشطف الشعر جيدًا باستخدام الماء الفاتر ثم قومي بشطفه مرة أخرى باستخدام الشامبو المفضل لديكِ ويفضل أن يكون شامبو طبيعي.

يمكنك تكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع وفي كل مرة سوف تندهشين من النتيجة.

طريقة التحضير