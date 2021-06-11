سر عمل وصفه شاورما الفراخ الجاهزة في البيت بطعم خيال

من الذ الوجبات التي يعشقها الجميع وهي واجبة شاورما الفراخ، فهي من الوجبات التي لها مذاق خاص بالإضافة الي انها سهلة جيدًا في إعدادها وغير مكلفة تمام كما انها تعد من الوجبات الأساسية في تركية وهي المنشأ الأصلي لها ثم انتشارات بعد ذلك في جميع البلدان العربية ومنهم مصر التي برعت في إعدادها بصورة تفوق المنشأ الأصلي لها لذا دائما ما يبحث الجميع عن وصفة شاورما الفراخ.

وصفة شاورما الفراخ

من الوصفات التي تشغل محركات بصورة يومية من قبل عشقها الكبار والصغار فالبعض يفضل إعداد هذه الوجبة في المنزل بسبب طلبها بصورة مستمرة.

شاورما المحلات في المنزل بكل سهولة

مكونات وصفة شاورما الفراخ

نصف كيلو من صدور الفراخ المقطعة ناعم جيدًا.

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات متوسطة الحجم.

كوب من الزبادي البلدي.

1 حبة من الطماطم مقطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم.

4 حبات من الفلفل الألوان والرومي مقطع الي قطع صغيره.

2 ملعقة من عصير الليمون.

ملعقتان من الخل.

ملعقة من البابريكا.

ربع ملعقة من الجنزبييل.

نصف ملعقة من بهارات الدجاج.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة متوسطة من الملح الناعم.

في إناء متوسط الحجم قومي بوضع كل من الزبادي والليمون والبهارات سبقت الذكر وقلبيهم جيدًا ثم قومي بإضافة شرائح الدجاج اتركيهم في التتبيلة لمدة نصف ساعة على الأقل في الثلاجة.

نضع طاسة على نار متوسطة واضيفي فيها مقدار مناسب من الزيت واتركيه يسخن قليلا.

قومي بتشويح البصل والفلفل وانتظري حتي يتغير اللون قليلا.

ثم قومي بإضافة الطماطم على خليط البصل والتقليب جيدًا واتركيه لمدة 3 دقائق ثم قومي بإخراج التتبيله من الثلاجة وضعيه في الطاسة مع التقليب جيدًا وانتظري قليلا حتى ينضج الدجاج.

قومي بنزع الطاسه من على النار واتركي الخليط يهدأ قليلا.

طريقة تحضير وصفة شاورما الفراخ