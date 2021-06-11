كريم النشا والحليب المبهر للتفتيح الفورى للجسم بسرعة رهيبة ولببشرة متوهجة ومشرقة كالاطفال

كريم النشا والحليب المبهر للتفتيح الفورى للجسم ، البشرة من أهم ما تمتلك الفتيات لذلك تبحث كثيراً عن طرق تساعدها في الحصول على بشرة مشرقة ومتوهجة ولا يمكن أن تجدين عزيزتي أفضل من المنتجات والمواد الطبيعية المضمونة مئة في المئة، حيث أنها تحتوي على عناصر طبيعية تحتاج لها البشرة لكي تكون مغذية بعمق شديد، تخلي عن استخدام المنتجات المليئة بالمكونات الغير معروفة واستبدليها بكريم النشا والحليب الفعال على البشرة.

كريم النشا والحليب المبهر للتفتيح الفورى للجسم

هناك الكثير من الطرق الذي يمكن أن تستخدم في تحضير كريم النشا والحليب في البيت، حيث أنه من الكريمات التي تجعل البشرة مليئة بالحيوية والجمال ويتم تحضيره كالآتي:

إضافة الليمون لكريم النشا والحليب تعطيه نتائج أكثر فاعلية فكما نعلم أن الليمون من النباتات المليئة بالعناصر الطبيعية المفيدة جداً للبشرة حيث أنها تطهرها وتعقمها بعمق ويحافظ على صحة الجلد ويرتبها ويتم تحضير هذا الكريم كما يلي:

1 ملعقة حليب.

1 ملعقة نشا.

عصير 2/1 ليمونة.

في وعاء صغير الحجم قومي بخلط المكونات مع بعضها بواسطة ملعقة الشاي حتى أن يذوب النشا في الحليب وعصير الليمون.

ثم تأتين بفرشاة خاصة بفرد الكريمات على البشرة واستخدميها في فرد كريم النشا والحليب على وجهك واهتمي بأن يتم تغطيه الوجه بالكامل بالكريم.

انتظري لمدة 15 دقيقة حتى يجف ومن ثم يمكن أن تقومين بغسيل الوجه بالماء الفاتر وللحصول على أفضل النتائج يجب أن يتم تكرار الاستخدام مرتين في الأسبوع.

يحتوي هذا الكريم على كمية كبيرة من البروتين التي تعمل على تغذية البشرة وتخلصها من التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

4/1 كوب نشا.

بياض بيضة.

2/1 كوب حليب.