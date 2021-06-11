صبغ الشعر في البيت زي البيوتي سنتر وبدون أي تكاليف باهظة

صبغ الشعر في البيت، تبحث الكثير من الفتيات عن طريقة صبغ الشعر في البيت وذلك توفيرا للجهد والأموال الباهظة التي يتم دفعها في صالونات التجميل، والتي قد تأتي بنتائج غير مرغوبة من درجة لون الشعر وغيره، ذلك يبحثون دائما عن طريقة صبغ الشعر في البيت وهذا ما سنوفره إليكم في هذا المقال المقدم لكم عبر موقع ثقفني، وسوف نتعرف سويا على أفضل صبغة للشعر في البيت مثل اشهر صالونات التجميل وبتكلفه لا تذكر.صبغ الشعر في البيت
يمكنك سيدتي صبغ الشعر في البيت باللون الذي تفضليه من خلال اتباع الخطوات التي سنقدمها اليكي، ومن الجدير ذكره أن من أفضل واكثر الألوان طلبا هو صبغ الشعر باللون البني، وصبغ الشعر باللون الأشقر، وصبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي، وإليكم في التالي كيفية صبغ الشعر في البيت.طريقه صبغ الشعر في البيت زي الكوافير
- أولا قومي بغسل الشعر جيدا حتى تتخلصي من أي زيوت موجوده فيه ثم قومي بتجفيفه.
- بعد ذلك احضري اللون المراد صبغ الشعر به سواء كان اللون البني الفاتح أو اللون الأشقر.
- احضري الطبق البلاستيك المخصص لعمل الصبغة وأضيفي اللون المراد صبغ الشعر به مع وضع كافة المكونات المرفقة بالعبوة بالطريقة المدونة عليها.
- ابدئي بتسريح الشعر بواسطة فرشاة ذو أسنان ناعمة حتى يكون خالي من أي تشابك.
- قومي بوضع القليل من الفازلين على مقدمة الرأس وخلف الأذنين والرقبة حتى لا يأخذون من لون الصبغة.
- ابدئي بإضافة الصبغة على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ثم قومي بتغطية الرأس بكيس بلاستيكي.
- تفقدي اللون بين الحين والأخر للحصول على الدرجة المطلوبة.
- بعد ذلك قومي بغسل الشعر بالشامبو المخصص للشعر المصبوغ ثم يغسل بالبلسم، وهذه كانت أسهل طريقة لصبغ الشعر في البيت.
الوسوم
صبغ الشعر في البيت، تبحث الكثير من الفتيات عن طريقة صبغ الشعر في البيت وذلك توفيرا للجهد والأموال الباهظة التي يتم دفعها في صالونات التجميل، والتي قد تأتي بنتائج غير مرغوبة من درجة لون الشعر وغيره، ذلك يبحثون دائما عن طريقة صبغ الشعر في البيت وهذا ما سنوفره إليكم في هذا المقال المقدم لكم عبر موقع ثقفني، وسوف نتعرف سويا على أفضل صبغة للشعر في البيت مثل اشهر صالونات التجميل وبتكلفه لا تذكر.صبغ الشعر في البيت
يمكنك سيدتي صبغ الشعر في البيت باللون الذي تفضليه من خلال اتباع الخطوات التي سنقدمها اليكي، ومن الجدير ذكره أن من أفضل واكثر الألوان طلبا هو صبغ الشعر باللون البني، وصبغ الشعر باللون الأشقر، وصبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي، وإليكم في التالي كيفية صبغ الشعر في البيت.طريقه صبغ الشعر في البيت زي الكوافير
- أولا قومي بغسل الشعر جيدا حتى تتخلصي من أي زيوت موجوده فيه ثم قومي بتجفيفه.
- بعد ذلك احضري اللون المراد صبغ الشعر به سواء كان اللون البني الفاتح أو اللون الأشقر.
- احضري الطبق البلاستيك المخصص لعمل الصبغة وأضيفي اللون المراد صبغ الشعر به مع وضع كافة المكونات المرفقة بالعبوة بالطريقة المدونة عليها.
- ابدئي بتسريح الشعر بواسطة فرشاة ذو أسنان ناعمة حتى يكون خالي من أي تشابك.
- قومي بوضع القليل من الفازلين على مقدمة الرأس وخلف الأذنين والرقبة حتى لا يأخذون من لون الصبغة.
- ابدئي بإضافة الصبغة على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ثم قومي بتغطية الرأس بكيس بلاستيكي.
- تفقدي اللون بين الحين والأخر للحصول على الدرجة المطلوبة.
- بعد ذلك قومي بغسل الشعر بالشامبو المخصص للشعر المصبوغ ثم يغسل بالبلسم، وهذه كانت أسهل طريقة لصبغ الشعر في البيت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صبغ الشعر في البيت زي البيوتي سنتر وبدون أي تكاليف باهظة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.