كريم النشا الجبار اقوى كريم لفرد وتطويل الشعر هيخلى شعرك وشعر بنتك خيوط حرير فى دقائق

كريم النشا الجبار اقوى كريم لفرد وتطويل الشعر ، كريم النشا يعتبر من أفضل الحلول والطرق الطبيعية التي تقدر كل فتاة أن تقوم باستخدامها دون أن تشعر بالخوف أو التردد، فهو يجعلك تحصلين على بشرة أفتح كذلك يحتوي على عناصر فعالة وقوية تعمل على فرد الشعر الخشن والمجعد، وهذا يثبت لكل فتاة أن كريم النشا من الكريمات الطبيعية التي لا يمكن أن يتم الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال.

كريم النشا الجبار اقوى كريم لفرد وتطويل الشعر

يوجد الكثير من الطرق الذي يمكن لكل فتاة وسيدة استخدامها للحصول على بشرة نضرة وأفتح خالية من البقه والهالات السوداء، كما أنها هامة جداً للشعر فهي تساعد على فرده وإطالته بشكل صحي يتم كالتالي:

يحتوي هذا الكريم على مجموعة أخرى من المكونات التي تساعد على الاستفادة من النشا بطريقة أفضل، كما أن كل مكون منها يحتوي على عناصر هامة جداً تستخدم كالآتي:

1 ملعقة كبيرة نشا الذرة.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

في وعاء اخلطي المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

ثم قومي بغسيل الوجه بالماء والصابون حتى يتخلص تماماً من الأوساخ قبل وضع الكريم.

بدها يطبق الكريم على البشرة وانتظري 20 دقيقة ثم يتم غسيل الوجه بالماء الفاتر.

يتم استخدام النشا بأكثر من طريقة للتخلص من تجاعيد الشعر نهائياً ومنها:

ملعقتين عسل أبيض.

ملعقة زيت زيتون.

4 ملاعق كبيرة نشا.